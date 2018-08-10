Власти Греции считаю местью высылку своих дипломатов из России

В ответ на высылку из Греции российских дипломатов, завязанных на финансирование протестов вокруг вопросов отношения Греции и Македонии, Россия высылает греческих дипломатов. В Греции расценивают этот шаг России, как месть.

МИД Греции назвало высылку греческих дипломатов Москвой произвольным, необоснованным и имеющим характер мести шагом. Об этом говорится в заявлении МИД Греции.

В заявлении говорится, что Греция как суверенное государство с длинной историей требует уважения и равенства отношений с каждой третьей стороной.

«Россия на данный момент показывает, что, похоже, не может понять позиции принципов внешней политики Греции. С тех пор, как она воюет вместе с Турцией в качестве партнера по оружию и предоставляет Анкаре ряд средств безопасности, она неуклонно отходит от позиций, соответствующих уровню дружбы и сотрудничества, который характеризовал отношения между Грецией и Россией на протяжении 190 лет. Это показывает, что она не осознает, что у Греции есть свои интересы и критерии в международной политике», – заявили в МИД Греции.

В ведомстве подчеркнули, что решение МИД России не было основано на таких данных, как действия греческой стороны, основанных на конкретных доказательствах незаконной деятельности российских чиновников и граждан в стране.

«Наоборот, решение российской стороны произвольное и мстительное, оно ни на чем не основано», – говорится в заявлении.

«Мы хотим напомнить нашим российским друзьям, что ни одна страна в мире не потерпит попыток: а) подкупить правительственных чиновников; б) подорвать внешнюю политику и в) вмешательства во внутренние дела страны»,– заявило МИД, подчеркнув, что Греция приняла меры, только получив доказательства вмешательства.

В ведомстве отметили, что Греция ответит на своевольные шаги российского МИД с терпением и трезвостью.

Напомним, в июле Греция выслала двух российских дипломатов, которых обвинили в предоставлении средств протестным группам, которые выступают против соглашения о переименовании Македонии. Греция также заблокировала въезд в страну другим российским чиновникам. Афины обвиняли российских дипломатов также в неудачной попытке подкупа греческих государственных служащих и митрополитов греческой православной иерархии, и попытках получить влияние на Афоне.

6 августа МИД России сообщил о зеркальном ответе на высылку российских дипломатов из Афин.

МИД Греции