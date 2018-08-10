ЕС призывает Россию обеспечить надлежащее лечение политузнику Сенцову

ЕС также призвало Россию соблюдать международные стандарты прав человека, а так же настаивает на незамедлительном освобождении всех незаконно удерживаемых в России лиц.

Европейский союз ожидает от России надлежащего лечения украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом говорится в сообщении официального сайта «European External Action Service» («EEAS»).

«Мы ожидаем, что Россия обеспечит его надлежащим лечением в медицинском учреждении…» – говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние здоровья политзаключенного значительно ухудшилось.

Представительство ЕС подчеркнуло, что ожидает от России соблюдения международных стандартов прав человека, а также незамедлительного освобождения всех незаконно удерживаемых в России и аннексированном Крыму граждан Украины.

Напомним, в мае Сенцов объявил голодовку, которую намерен продолжать до освобождения всех политзаключенных украинцев, удерживаемых в России.

Накануне Сенцов через адвоката передал письмо своей сестре Наталье Каплан, где сообщил о своем тяжелом состоянии. Украинский омбудсмен Денисова сообщила, что готова срочно лететь в Москву и обсуждать любые условия освобождения режиссера, а также его транспортировку медицинским самолетом.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова пообещала записать видео с политзаключенным, чтобы доказать его «стабильное состояние», но вместо этого прислала Денисовой три его фотографии.

«EEAS»