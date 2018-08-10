Россия намерена устроить военно-экономическую блокаду Азовского моря, – Турчинов

Азовское море рассматривается российским военно-политическим руководством как важный плацдарм для эскалации агрессии против Украины. Взят курс на блокаду Азовского побережья.
Военно-политическое руководство Российской Федерации рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для своей дальнейшей экспансии. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, передает «Левый Берег».
Секретарь СНБО посетил зону проведения операции Объединенных сил, где он проверил готовность к противодействию российской агрессии на юге страны, а также организацию береговой обороны и защиты побережья Азовского моря.
Турчинов заявил, что наращивание военного присутствия РФ сочетается с «грубым нарушением международного морского права в Азовском море, проявляется, в частности, в незаконном строительстве Керченского моста и росте количества инцидентов с задержанием российскими военными отечественных и иностранных судов».
«Мы видим попытки РФ фактически начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины», – сказал он.
Одним из наиболее угрожающих направлений, по его словам, остается Мариупольское, где не исключают проведение врагом как сухопутных, так и морских десантных операций вдоль Азовского побережья.
Секретарь СНБО обсудил с командованием Военно-Морских Сил ВСУ вопрос создания в Азовском море корабельно-катерной группы ВМС. Также во время пребывания в Мариупольском порту Турчинов определил с руководством Госпогранслужбы комплекс задач по техобеспечению и усилении защиты южной границы.
Турчинов побывал на передовых позициях украинских военных в Широкино и обсудил с руководством 36-й отдельной бригады морской пехоты боевые задачи по надежной защиты южного фланга линии соприкосновения.
«Украинские военные достойно выполняют поставленные перед ними задачи, надежно защищая юг Украины, и способны адекватно противодействовать военным провокациям РФ», – подытожил секретарь СНБО.
Напомним, со второй половины апреля российские пограничники начали досматривать иностранные суда, которые следуют в/из украинских портов. По данным Министерства инфраструктуры, по состоянию на 16 июля число задержанных для досмотра российскими пограничниками судов составляло 148.
В июле в Одесской и Николаевской областях прошли ежегодные украинско-американские учения «Си Бриз-2018», темой которых было: «Проведение национальной морской операции по безопасности в кризисном регионе». После начала ученийМИД России заявил, что рассматривает их как «попытку спровоцировать напряженность» на юго-востоке Украины и на Черном море.
Накануне Турчинов обсудил с послом Великобритании Джудит Гоф обострение ситуации в Азовском море в связи с наращиванием там военного присутствия РФ. В этом контексте он выразил убеждение, что украинские Объединенные силы готовы адекватно реагировать на любые провокации. Также Турчинов выразил надежду, что парламент примет законопроект «О национальной безопасности».
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Ранее президент Петр Порошенко также обсуждал угрозы, создаваемые РФ в Черном и Азовском морях, на саммите «Украина-ЕС».
Азовское море, согласно договору от 2004 года между Украиной и РФ о сотрудничестве в Азовском море и Керченском проливе, является морем внутреннего пользования.