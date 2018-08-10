Россия намерена устроить военно-экономическую блокаду Азовского моря, – Турчинов

Азовское море рассматривается российским военно-политическим руководством как важный плацдарм для эскалации агрессии против Украины. Взят курс на блокаду Азовского побережья.

Военно-политическое руководство Российской Федерации рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для своей дальнейшей экспансии. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, передает «Левый Берег».

Секретарь СНБО посетил зону проведения операции Объединенных сил, где он проверил готовность к противодействию российской агрессии на юге страны, а также организацию береговой обороны и защиты побережья Азовского моря.

Турчинов заявил, что наращивание военного присутствия РФ сочетается с «грубым нарушением международного морского права в Азовском море, проявляется, в частности, в незаконном строительстве Керченского моста и росте количества инцидентов с задержанием российскими военными отечественных и иностранных судов».

«Мы видим попытки РФ фактически начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины», – сказал он.

Одним из наиболее угрожающих направлений, по его словам, остается Мариупольское, где не исключают проведение врагом как сухопутных, так и морских десантных операций вдоль Азовского побережья.

Секретарь СНБО обсудил с командованием Военно-Морских Сил ВСУ вопрос создания в Азовском море корабельно-катерной группы ВМС. Также во время пребывания в Мариупольском порту Турчинов определил с руководством Госпогранслужбы комплекс задач по техобеспечению и усилении защиты южной границы.

Турчинов побывал на передовых позициях украинских военных в Широкино и обсудил с руководством 36-й отдельной бригады морской пехоты боевые задачи по надежной защиты южного фланга линии соприкосновения.

«Украинские военные достойно выполняют поставленные перед ними задачи, надежно защищая юг Украины, и способны адекватно противодействовать военным провокациям РФ», – подытожил секретарь СНБО.

Напомним, со второй половины апреля российские пограничники начали досматривать иностранные суда, которые следуют в/из украинских портов. По данным Министерства инфраструктуры, по состоянию на 16 июля число задержанных для досмотра российскими пограничниками судов составляло 148.

В июле в Одесской и Николаевской областях прошли ежегодные украинско-американские учения «Си Бриз-2018», темой которых было: «Проведение национальной морской операции по безопасности в кризисном регионе». После начала ученийМИД России заявил, что рассматривает их как «попытку спровоцировать напряженность» на юго-востоке Украины и на Черном море.

Накануне Турчинов обсудил с послом Великобритании Джудит Гоф обострение ситуации в Азовском море в связи с наращиванием там военного присутствия РФ. В этом контексте он выразил убеждение, что украинские Объединенные силы готовы адекватно реагировать на любые провокации. Также Турчинов выразил надежду, что парламент примет законопроект «О национальной безопасности».

Ранее президент Петр Порошенко также обсуждал угрозы, создаваемые РФ в Черном и Азовском морях, на саммите «Украина-ЕС».

Азовское море, согласно договору от 2004 года между Украиной и РФ о сотрудничестве в Азовском море и Керченском проливе, является морем внутреннего пользования.

«Левый Берег»