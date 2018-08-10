Десять вопросов и ответов о «русском мире» в Украине

Десять часто задаваемых вопросов о «русском мире» в Украине. Десять прямых и не всегда лицеприятных ответом о месте, роли и социальной базе так называемого «русского мира».

Что представляет собой «русский мир» в Украине, как и где он существует на что он влияет и другие аспекты этого являения. Всеволод Непогодин выделили десять основных вопросов о «русском мире» в Украине (Frequently Asked Questions). Об этом русский писатель из Одессы размышляет на своей странице в Facebook, своставив своеобразный FAQ о «русском мире»

1. Возможно ли улучшение отношений с Россией после выборов 2019 года?

Невозможно. После потери Крыма и Донбасса изменилась электоральная карта. Кандидат от юго-востока теперь не может выиграть президентские выборы. Новым президентом будет еврооптимист (атлантист), еще хуже относящийся к России чем Порошенко. В новый парламент попадут всякие хваткие соросята, в которых русофобии гораздо больше, чем в бывших регионалах, влившихся в «Солидарность».

2. Как изменилось отношение к России в Украине за последние четыре года?

Значительно ухудшилось. Информационное поле в стране знатно удобрено антироссийским пропагандистским навозом. Причем активное участие в этом приняли медиа того же Рината Ахметова.

10 ВОПРОСОВ О РУССКОМ МИРЕ В УКРАИНЕ (Frequently Asked Questions)1. ВОЗМОЖНО ЛИ УЛУЧШЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ ПОСЛЕ… Опубліковано Vsevolod Nepogodin П'ятниця, 10 серпня 2018 р.

Плюс кидок Донбасса у всех перед глазами. Даже моя матушка, смотрящая только Киселева и Соловьева, видя кадры разрушенного войной Донецка, возмущенно заявляет: «Да идите вы куда подальше со своим Русским миром!».

3. Как обстоят дела с вытеснением русского языка во всех сферах жизни?

Родители плюются от украинского языка преподавания в школах. В кинотеатрах фильмы идут на украинском с русскими субтитрами. Негодование русскоязычных увеличивает антирейтинг действующей власти, но никак не трансформируется в реальную политическую борьбу за свои права.

4. Есть ли пророссийские политики и пророссийские силы в Украине?

Официально их нет. Пророссийским стало быть невыгодно из-за военно-оккупационного характера действий РФ на востоке, что привело к негативу в инфополе, о чем уже сказано свыше. Пророссийские силы вытеснены в маргинес – кухонное диссидентство и прочие подпольные малочисленные сборища.

5. Есть ли в Украине те, кто симпатизирует Захарченко, «ДНР» и «ЛНР»?

Есть. Советско-сталинистская публика, увы, еще не гниет на кладбищах. Слепо верящие в Россию и ее авантюры еще тоже остались. В основном это старики и социальные низы предпенсионного возраста.

6. Как ведут себя российские общественные организации в Украине?

Зашкерились. Тише воды ниже травы. Боятся собственной тени. «Россотрудничество» и прочие стараются не высовываться и не ведут никакой эффективной деятельности.

7. Как сейчас украинцы оценивают происходящее в Крыму?

Всем похер. Тема Крыма актуальна только для медиасообщества и профессиональных активистов. Простых людей, не зарабатывающих на политике, Крым совершенно не волнует.

8. Есть ли шансы на мирное урегулирование ситуации на Донбассе?

Никаких. На войне зарабатывают с обеих сторон конфликта, поэтому о мире пока говорить не приходиться. Минские соглашения изначально невыполнимы.

9. Как украинцы относятся к Путину?

Это зависит от того, какие каналы они смотрят. Те, кто привык узнавать новости из киевского телевизора, Путина ненавидят. Кто из российского – любят, уважают, почитают. Единого мнения тут нет

10. Почему Одесса не встала?

Скорее встанет детородный орган у столетнего старика, чем встанет Одесса. Смысл вставать? Чтобы город разнесли авиацией и артиллерией как Луганск с Донецком? Чтобы воцарилась семикомандирщина, а потом всех зачистила ЧВК Вагнера, оставив у власти самого тупорылого торговца окорочками?

Пример Евгения Мефедова у всех перед глазами – Россия даже своих граждан не защищает, что уже говорить об иностранцах. «Родина тебя бросит, сынок» – как писал «убитый» живой классик. Восстаний нет и не будет в обозримом будущем из-за отсутствия целесообразности и неимения пассионарных революционеров, способных сплотить массы и повести за собой.

Вывод: «Русский мир» в Украине находится в полнейшей и беспросветной жопе.

Всеволод Непогодин, Facebook