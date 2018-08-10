«Беларуский» газ из России в Украину. Как работает контрабандный пул Лукашенко

Теневой рынок «пропан-бутана» в Украине растет с подачи российских газовых компаний, которые обходят российские же санкции, действуя через Беларусь.

Российский экспорт, в обход санкций, в том числе и самих российских санкций, идет через Беларусь. Газовый рынок – не исключение. Российские компании, используя Беларусь в качестве прикрытия обходят санкции введенные Кремлем и стимулируют теневой газовый рынок в Украине. В этом вопросе на страницах «Деловая Столица» разбирался Денис Лавникевич.

Газ из Беларуси, но не белорусский

Несколько дней назад «Нефтегазовая Ассоциация Украины» (НАУ) пожаловалась на то, что в Украине в последнее время значительно выросли теневые продажи автомобильного газа. Речь идет о таком виде топлива, как сжиженный углеводородный газ (СУГ), более известный как «пропан-бутан», предназначенный для заправки автомобилей на газовом топливе. По словам президента НАУ Дмитрия Кулика, в последнее время сжиженный газ все активнее продается через многочисленные «серые» топливозаправочные станции.

По мнению экспертов НАУ, на теневые продажи сжиженного газа в зависимости от региона приходится 30-50% всего оборота этого вида топлива. В целом по Украине насчитывается около тысячи заправок, торгующих сжиженным газом. Более-менее «вычищен» от них только Киев, где еще в прошлом году власти довольно решительно «разобрались» с нелегальными АЗС, которых на всю столицу осталось не более десятка. Зато в Киевской области сейчас насчитывается больше всего нелегальных газовых заправок – около 450.

Понятно, что сеть нелегальных заправок сжиженным газом должна опираться на какого-то крупного теневого поставщика, а скорее – на группу таковых. В данном случае весь «серый» объем поставок сжиженных углеводородных газов (СУГ) обеспечивает Беларусь. По данным украинской «Консалтинговой группы А-95», за первое полугодие 2018-го поставки СУГ из Беларуси в Украину выросли на 35% по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 258 тыс. тонн (191,7 тыс. тонн в первом полугодии 2017-го).

Собственно, границу сжиженный газ из Беларуси пересекает вполне в рамках закона, здесь речь о контрабанде не идет. Проблема в другом: собственно белорусские производители «автомобильного» газа – госконцерн «Белоруснефть» и Мозырский НПЗ – не очень значительно увеличили поставки в Украину, так как их технические возможности ограничены. На самом деле в Украину с белорусской территории реэкспортируется сжиженный газ российского происхождения. Просто в Беларуси он «паспортизируется», то есть получает сертификаты, «подтверждающие» его местное происхождение.

По сути, это та же схема с «санкционными» продуктами, только действующая в обратном направлении. С 2014 г., когда Россия ввела эмбарго на западные продукты питания, Беларусь стала настоящим «продуктовым офшором». Яблоки из Польши, хамон из Испании, колбасы из Германии, пармезан из Австрии, креветки из Нидерландов, ананасы из Италии и оливки из Греции на белорусской земле переупаковываются, снабжаются белорусскими сертификатами происхождения и отправляются на рынок России. Со сжиженным газом работает эта же схема, только направление другое: из России, через Беларусь, – в Украину, Польшу и другие страны Восточной и Центральной Европы.

Главный парадокс здесь – то, что российским компаниям, которые поставляют СУГ в страны ЕС и в Украину, приходится работать по серым схемам, чтобы спрятаться от собственного правительства. Поскольку экспорт сжиженного газа за пределы таможенной территории ЕАЭС решением российских властей очень сильно ограничен.

Беларусь как «реэкспортный рай»

По официальным данным, которые предоставляет «Белстат», железнодорожный экспорт СУГ из России в Беларусь во втором полугодии 2017 г. вырос на 60% по сравнению с первым полугодием 2016-го, до 56 тыс. тонн в месяц, в январе-мае 2018 г. – еще на 41%, до 79 тыс. тонн в месяц. Если посчитать, то выходит, что за первое полугодие 2018-го совокупный объем поставок составил 474 тыс. тонн. Однако в реальности сегодня поставки идут в еще больших объемах: уже в мае железнодорожный экспорт СУГ из России в Беларусь увеличился до рекордных 107.375 тонн, и с тех пор не уменьшался. Для сравнения: экспорт СУГ из России в Беларусь в 2015 и 2016 гг. составлял в среднем лишь около 20 тыс. тонн в месяц.

На самом деле началась вся эта история весной 2017 г., когда российское правительство резко ограничило экспорт сжиженного газа в Украину. Тогда в Украине цена на СУГ выросла почти вдвое, что вызвало острую реакцию в обществе. Ответом российских газотрейдеров, лишившихся прибыли по воле Кремля, стало создание теневых схем реэкспорта СУГ через Беларусь.

«Настоящая революция в сфере серых поставок сжиженного газа из России произошла во второй половине 2017 г., после того, как 1 мая Федеральная служба технического и экспортного контроля (ФСТЭК) РФ ввела дополнительную процедуру получения спецразрешений на прямые поставки СУГ из России в Украину, а точнее – на поставки за пределы таможенной территории ЕАЭС, – объяснил «ДС» белорусский эксперт топливного рынка Кирилл Можейко. – Такое спецразрешение получил только один крупный производитель – «Роснефть».

Именно он теперь стабильно и полностью легально поставляет напрямую в Украину порядка 40 тыс. тонн СУГ каждый месяц. А вот прочим российским торговцам сжиженным газом пришлось действовать обходным путем, через белорусские газонаполнительные станции (ГНС). Россияне быстро стали лучшими клиентами крупных ГНС в Могилевской, Гомельской и Брестской областях – то есть вдоль границы с Украиной. Наиболее активно на этом рынке работают фирмы «Трансэкспедиция», «Чесс-Бел» и «Газэнерджихим».

По его словам, до самых недавних пор в Украину перенаправлялась примерно половина СУГ, поступавшего в Беларусь по реэкспортной схеме. Но в последнее время крупнейший экспортер СУГ из РФ – «Сибур» – начал все больший объем отправлять в Польшу и другие страны Центральной Европы. А в «украинскую» нишу вошли другие поставщики, помельче.

Юридические вопросы обычно решаются просто: российский поставщик СУГ либо регистрирует в Беларуси дочернюю компанию, либо заключает договор с местной фирмой, уже работающей на рынке сжиженного газа (в Беларуси для этого требуется особая лицензия). Работа через белорусские компании позволяет российским производителям СУГ «превращать» его на белорусской территории в де-юре уже белорусский сжиженный газ, таким образом обходя российский запрет на экспорт за пределы ЕАЭС. А далее «белорусский» СУГ уже вполне легально отправляется в Украину.

Основной объем реэкспортируемого российского газа проходит через ГНС компании «Трансэкспедиция». Однако в последнее время основной газораспределительный хаб на станции Витьба, принадлежащей «Трансэкспедиции», переориентировался на отгрузки в Польшу. Для поставок российского СУГ в Украину через Беларусь пришлось задействовать часть резервуарного парка собственной нефтебазы компании «Чесс-Бел». С первого полугодия 2018-го «Чесс-Бел» ежемесячно поставляет по 4.000-5.000 тонн газа российского производства украинскому нефтехимическому предприятию «Карпатнефтехим».

Получается, благодаря использованию белорусской территории и газовой инфраструктуры, российские компании легко обходят любые ограничения, введенные собственным правительством. Но в Украине им уже приходится работать на теневом рынке сжиженного газа, поскольку все официальные поставки завязаны на «Роснефть». Хотя возможно, что такое разделение было заложено изначально, еще в Москве: «Роснефти» отдается «белый» украинский рынок СУГ, а более мелким компаниям – «серый» рынок Украины, да еще и с обязанностью попутно «подкармливать» белорусских газовщиков.

Денис Лавникевич, «Деловая Столица»