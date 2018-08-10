Упал – отжался. В чем причина обвала рубля и фондового рынка в России

Российский финансовый рынок взбудоражили новые сообщения о грядущих антироссийских ограничениях со стороны США. Национальная валюта в четверг ослабевала, доллар в моменте достигал двухлетнего максимума – 66 руб. 73 коп.

Падали биржевые индексы, акции крупных российских компаний дешевели. Но к вечеру отрицательные эмоции на рынке схлынули. Как на эту ситуацию смотрят трейдеры? И чего ждать потребителям? Об этом – в комментарии экономического обозревателя «КоммерсантЪ FM» Константина Максимова.

Упал – отжался: так скорее всего можно охарактеризовать торги четверга, когда на эмоциональном фоне мы увидели просадку и российского рубля, и российских акций, и в целом фондового рынка. Но уже к середине дня половина этих потерь была отыграна, причем это касалось и валюты, и, по большей части, российских акций.

Аналитики, конечно, спорят и расходятся в прогнозах – что же дальше будет с курсом рубля? 70, а то и больше? Кто-то уже говорит о сотне, чуть ли не о 200 руб. за один американский доллар. Некоторые считают, что ничего страшного не произошло, и на одних только заявлениях, что санкции будут приняты, мы увидим откат назад.

Однако у рынка возник невольный вопрос– что это было? Особенно это чувствовалось под вечер торгов четверга, когда снижение было полностью отыграно, причем это касалось и компаний, напрямую упомянутых в санкционном пакете – ведь, например, акции «Аэрофлота» в моменте потерявшие 12%, к вечеру перешли в плюс, а традиционные бумаги Сбербанка, которые все считают неким прокси на Россию, также вышли на положительную территорию.

Другими словами, получается, что на одних комментариях, что санкции могут быть непрямыми, вы умудряетесь 12-процентное падение тут же выкупить? Конечно, возникают вопросы, не было ли здесь каких-то махинаций, не получилось ли, что когда курс российского рубля по отношению к доллару достиг своего максимума, а сам рубль – минимума, просто пришло распоряжение в рамках «инсайдерской торговли», что можно спокойно продавать валютную выручку и заработать дополнительные деньги.

Такой возможности, конечно, никто не отменял, в рыночных условиях это вполне нормальный шаг. Но получается, что кто-то об этом может знать, а кто-то не может знать. Конечно, на рынке ходят самые разные слухи.

Если банки попадут под санкционный удар – вот это, наверное, будет реальной войной. Потому что тогда мы совершенно точно увидим ответные шаги со стороны Российской Федерации. Они могут быть разными – кто-то говорит, что не исключен встречный отказ обслуживать долг, платить дивиденды. Это временные меры, но тем не менее.

При этом меня поразило еще и молчание финансовых властей Российской Федерации. Ведь по итогам четверга все, что мы услышали, – это общие слова министра финансов, что обстановка находится под контролем.

Но, послушайте, нам раз за разом говорят общие слова, по сути, заявляя, что граждане – сами по себе.Многие считают, что давление могло бы ослабнуть, если бы мы увидели одну простую фразу – что Минфин или Центральный банк от имени ведомства попросту берет паузу в покупках валюты. По словам экспертов, это могло бы очень серьезно поддержать курс российского рубля.

Кроме того, возникают еще и подозрения, что обычные потребители страдают – в частности, экстренно меняя планы на отпуск, потому что абсолютно непонятно, как будет вести себя валюта. И те данные, которые мы сейчас получаем о следующих санкциях, явно не придают оптимизма. Получается, что все подозрения, которые сейчас есть у простых потребителей, упираются в стену молчания финансовых властей. Да, есть слабое утешение в том, что мы на рынке такие не одни – турецкая лира падает большими темпами, чем российский рубль. Да, есть все пресловутые торговые войны, которые могут отвлечь внимание от России. Легче нам от этого с вами? Конечно же, нет.

Получается, мы являемся заложниками вовсе не стабильной финансовой ситуации внутри страны и больших золотовалютных запасов, а того самого паникерского спекулятивного фона, который одной новостью может повернуть рынок в серьезный минус, а российский рубль запустить к высотам, которые последний раз наблюдали в 2016 году, и точно так же одной противоположной новостью заставить рынок двигаться назад.

Константин Максимов, «КоммерсантЪ FM»