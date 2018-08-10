Нищета России. О главных последствиях новых санкций США

Острие санкций США направлено не так против Путина, как против высокого уровня его электоральной поддержки. Что-то вроде принуждения россиян к трезвомыслию.

Еще лет сорок назад, излюбленным принципом американской внешней политики была известная фраза: «просто взять и убить их всех». Речь шла о «плохих парнях». Но времена меняются и в нынешнем глобализированном мире, очень опасно выхватывать кольт на опережение. Лучше вместо кольта «выхватывать» смартфон с мобильным банкингом. Да и эффект бабочки в условиях ускорения исторического ощущения времени становится не эфемерной субстанцией, а вполне осязаемым торнадо, пишет на страницах издания «Деловая Столица» Алексей Кущ.

Устранение Каддафи привело к долгосрочной дестабилизации Магриба и сотням тысяч беженцев в резиновых лодках, гребущих к итальянским берегам. Казнь Хусейна едва не закончилась установлением власти исламского государства на территории Ирака. Ну а попытка «пошатать» Асада, привела к полноценному миграционному кризису Евросоюза, когда «зашатались» уже институциональные основы самого ЕС.

И в Вашингтоне поняли, что «плохих парней» не стоит убивать. Отныне хозяева Белого дома будут нежны с ними. Правда, нежны, включая все 50 оттенков «садо-мазо». Новый принцип американской политики теперь звучит примерно так: «просто взять и сделать их нищими».

Отношения между РФ и США в последние годы развивались по нисходящей. Конечно до Карибского кризиса еще далеко, но уже сама риторика, которая периодически звучит из уст политиков двух стран, активирует весьма опасный «закон Мерфи»: «если что-то должно случиться, оно рано или поздно произойдет». Смена хозяина Белого дома дала россиянам надежду, что общий негативный фон «в багровых тонах», будет слегка разбавлен «пасторальными» оттенками личных отношений. Но оказалось, что вектор напряженности «РФ-США» стал чрезвычайно токсичным. Это проявляется в санкционном парадоксе. Каждое рукопожатие Трампа с Путиным приводит к увеличению вдвое санкционных инициатив американских сенаторов и самой администрации Президента. Похлопывание по плечу – втрое.

Не успели затихнуть шаги Трампа и Путина в Хельсинки, как за период с 16 июля по 2 августа сего года, в американском парламенте было зарегистрировано целых шесть законопроектов касательно расширения антироссийских санкций. Меню здесь столь же широкое как в продвинутом нью-йоркском молекулярном ресторане. Новый пакет санкционных инициатив должен нанести противнику «пятиточечный удар смерти», почти как финале дилогии Тарантино «Убить Билла», когда главный злодей, после пяти точечных ударов, делает свои пять шагов и падает замертво с разорвавшимся сердцем.

Итак, удар первый. Введение санкций против «Северного потока-2» (автор законопроекта – демократ Джаред Хаффман). Проект закона предусматривает применение санкций в отношении подрядчиков и инвесторов нового транзитного потока. Хотя его реализация сейчас и входит в решающую стадию, в истории международной политики нет ничего невозможного. Риск замораживания «Северного потока-2» будет висеть над россиянами даже после его запуска в эксплуатацию.

Удар второй – дополнительные санкции против российских системных банков (авторы – Стив Коэн, демократ и Тэд По, республиканец). В перечень будущих «жертв» могут попасть: Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк. У некоторых из этих банков, кстати, есть свои дочерние структуры и в Украине, так что принятие закона может стать хорошим пинком для украинских партнеров касательно необходимости следовать в фарватере санкционного мейнстрима.

Удар третий – санкции против ІТ-компаний из США, продающих софт в Россию, который затем используется для контроля за гражданским обществом и цензуры (например, отслеживания лайков в социальных сетях, почти как в песне «а ты не лайкай»). Автор – демократ – Адриано Эспайят.

Удар четвертый – создание защитных механизмов, которые сделали бы невозможным в будущем любое вмешательство россиян в американские выборы. Законопроект демократа Стени Хойера предполагает создание защитных систем и выявления каналов финансирования российский хакеров и ботов, с тем, что заблокировать движение денежных средств по ним.

Удар пятый – имплементация старых санкций по так называемому «списку Магнитского» в новый закон «О противодействии врагам Америки». Совместная инициатива демократов и республиканцев существенно расширяет действие указанного выше законодательного Акта, ведь если раньше, россияне могли чисто гипотетически выйти из санкционной давильни при условии восстановления территориальной целостности Украины, решения сирийского конфликта и наказания виновных за вмешательство в американские выборы, то в случае принятия нового законопроекта, даже эти уступки не приведут к снятию санкций – нужно будет наказать фигурантов «списка Магнитского» – а сделать это будет весьма не просто, ведь подобные действия Москвы могут привести к системной эрозии сложившейся в России вертикали власти.

Дотошные кинолюбители определили, что главная героиня нанесла Биллу не пять, а шесть ударов. В нашей истории, также присутствует шестой удар. Это проект Акта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKAA). Разработанный демократами законопроект, предполагает жесткий контроль за процедурой выхода США из состава НАТО (для этого будет необходимо 2/3 голосов сената).

Данная норма появилась после скандального заявления Трампа о том, что весьма рискованно подписываться за «воинственных черногорцев». Мол, одно неловкое движение Подгорицы и «здравствуй, вторая мировая война». Для усиления кибербезопасности страны, планируется создание отдела по цифровой экономике и наделение Министерства юстиции правом блокировать ботофермы и другие хакерские цифровые анклавы.

Но самая главная часть законопроекта принадлежит разделу экономики. И если нормы касательно точечных санкций против олигархов, россияне уже научились хеджировать, то угроза запрета операций американских инвесторов с суверенными облигациями РФ, всполошила финансовые центры Москвы не на шутку. Кроме того, планируется заблокировать инвестиции и прочие финансовые операции с субъектами российского энергетического бизнеса (газ, нефть).

Данные законодательные нормы (пусть пока лишь в проекте) уже начали свое токсичное влияние на российский рынок капитала. Доходность по облигациям федерального займа ушла выше психологической отметки в 8%, при этом инфляция в РФ находится на уровне 2-3%, то есть для привлечения нерезидентов, российскому Минфину нужно предлагать почти трехкратную премию за риск.

По оценкам экспертов, введение данного пакета санкций может вывести рубль на орбиту выше 70 рублей за доллар, то есть вернуть экономику во времена 2015-2016, вследствие чего, вся хрупкая макроэкономическая стабильность и надежды на анемичный рост ВВП могут накрыться «медным тазом» в виде нового пакета санкций. По данным Deutsche Bank AG, озвученным информационным агентством Bloomberg, отток нерезидентов с рынка капитала РФ в шесть раз опережает аналогичную динамику на 18 других рынках развивающихся стран.

Ну и так чтобы добить Россию, администрация Трампа побежала впереди конгресса, анонсировав уже с 22 августа новые санкции за отравление Скрипалей.

С одной стороны, РФ в настоящее время имеет достаточно низкий уровень суверенного долга и относительно высокие показатели международных резервов. Вследствие этого, применение пакета санкций приведет лишь к «волатильности» на валютном рынке (именно так оценила возможные последствия глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина). Простыми словами: «все в порядке, падаем».

Девальвация рубля и инфляция – это не голод и задержки пенсий на месяцы или годы. Но в то же время, становится очевидным, что главная цель санкций – это удар по программам развития «стабильное общество», озвученным Путиным во время инаугурационного выступления. Москва планировала влить триллионы рублей в образование, медицину и науку, чтобы доказать избирателю, что жить действительно стало «лучше и веселее».

Но без займов ОФЗ, профинансировать эти программы будет нереально, ведь нерезиденты играли на этом рынке одну из ведущих ролей. Таким образом, острие санкций направлено не так против Путина, как против высокого уровня его электоральной поддержки. Что-то вроде принуждения россиян к трезвомыслию. Как показывает история – это будет долгий и мучительный процесс.

Алексей Кущ, «Деловая Столица»