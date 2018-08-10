Путин против Трампа: мир или война?

Дональд Трамп намерен сам, без одобрения Конгресса, наказывать иностранцев за вмешательство в американские выборы. Россия готовится к ответным мерам.

Как пишет «The Washington Post», Белый дом готовит такой указ. Ранее Госдепартамент объявил о новых ограничительных мерах в отношении России за так называемое дело Скрипалей. Москва намерена ответить. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что России нужно прекратить верить в Трампа.

После нескольких месяцев затишья опять началось. И вновь приходится писать об одном и том же – Трамп «наш» или «не наш»? 30 дней не прошло с встречи в Хельсинки, на которую было столько надежд. Какое-то время казалось, что мы уже одной ногой в «восьмерке», впереди разрядка. Но нет, видимо, надеждам в очередной раз не суждено сбыться.

Все возвращается на круги своя: очередная порция санкций, рубль падает, акции падают. Опять разговоры, что хуже некуда – отношения с Америкой находятся на самой низкой отметке. Об этом говорят последние два года, уже кончились термины – лучше или хуже холодной войны, это уже «карибский кризис» или он впереди.

Не было, судя по всему, аналогичного периода в истории двусторонних отношений. Это принципиально новая ситуация, не с чем его сравнивать. Да и не нужно это.

Хуже стало сразу же после переговоров в Финляндии. Американский истеблишмент посчитал, что Дональд Трамп попал-таки под обаяние Владимира Путина и дал слабину. Глава Белого дома вернулся домой – начал оправдываться. Какое-то время хорохорился, намеревался продолжать диалог с Москвой, пригласил российского коллегу в Вашингтон. Но потом пошел на попятную, новую встречу отменил. А Конгресс на этом фоне решил разработать свои санкции против Москвы – в очередной раз чувствительные и разрушительные.

И вот Трамп опередил сенаторов – сам ввел свои ограничительные меры. У них там, похоже, соревнование – кто быстрее накажет Россию.

Газеты, правда, посчитали, что это искусный маневр – президент намеревается таким образом даже помочь Путину, отвести от себя все подозрения и избавить Россию от жестких санкций Конгресса. Но все это больше похоже на пустые размышления.

Видимо пришло время окончательно расстаться с иллюзиями и прекратить верить в Трампа.

Он не наш, от него только проблемы. Слишком дорого он нам обходится. Лозунг, что президент хороший, а окружение плохое, явно не срабатывает. Нет, по всей видимости, больше возможности ждать, когда они там уладят все свои противоречия. Нужно вести диалог с этим самым американским истеблишментом. Собственно, попытки уже делаются. Но, видимо, нужна конкретика – нужно что-то предложить, а не просто встречать аплодисментами в Государственной думе, прерывая собственных докладчиков.

Похоже, в такой ситуации логичней мириться с демократами. Они добрые, мир спасают. Может, и нас в итоге поймут. Ведь как было хорошо при Обаме – санкции пустяковые, его самого можно было обвинять во всех смертных грехах и российских бедах, а себе рейтинги зарабатывать.

Вот хорошо бы ввести именно такие антисанкции – назло Трампу наладить отношения с Демократической партией.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»