Новый «Щит» советского танка. О модернизации в Украине Т-72

Грандиозный парад на День независимости все ближе, и все больше деталей становится известно широкой общественности. На параде могут показать модернизированный основной боевой танк.

В «коробке» на параде планируется пройти и около 250 единиц техники. Точный состав пока неизвестен и примерно можно будет понять только после генеральной репетиции на улицах столицы 22 августа, но с полной уверенностью можно сказать, что в колонне будет один (или несколько) танков, которые имеют самые современные отечественные системы динамической защиты «Щит». Речь идет о модификации основного боевого танка Т-72АМТ от Киевского бронетанкового завода, входящего в концерн «Укроборонпром», пишет на страницах «Деловой Столицы» военный эксперт Михаил Жирохов.

Впервые эта машина была представлена в августе 2017 г. и с тех пор находится на полигонах. О принятии на вооружение ВСУ именно этой модификации ничего неизвестно, но это в условиях строжайшей секретности не показатель.

Специалисты завода первым делом уделили огромное внимание защищенности машины, пытаясь как-то компенсировать недостатки конструкции, заложенные еще на этапе проектирования. Речь идет о неудачном расположении автомата заряжения и ослабленных местах в бронировании.

Главной «изюминкой» безусловно, является, собственно, сам «Щит-72» от «Микротека», который представляет из себя дальнейшее развитие комплекса «Нож» и имеет весьма впечатляющие характеристики. Интересно, что «Микротек» разработал версии для всех трех типов танков, которые состоят на вооружении ВСУ (Т-64, Т-72 и Т-80), однако известно об установке только на Т-72.

Кроме того, значительно увеличено количество элементов защиты – как собственно блоков динамической защиты, так и пассивной. Судя по фото, киевлянам удалось прикрыть участки с ослабленной броней как передней, так и боковой проекции танка. Не забыли и о противокумулятивных решетках, которые отлично зарекомендовали себя в ходе боевых действий на Донбассе, – ими прикрыли моторно-трансмиссионное отделение и заднюю часть башни.

Так же кардинально подошли и к остальным элементам конструкции – так, по непонятной причине на танк поставили российский двигатель В-84-1, при том, что их ближайшие конкуренты – харьковчане – вполне успешно ставят украинские аналоги. Вряд ли такое решение будет правильным в наших условиях, когда в армии на вооружении три типа танков и пять типов танковых двигателей.

Да и приборы наведения – от российских и белорусских производителей. Вполне вероятно, что изначально эту модификацию «пиляли» под зарубежный контракт, поэтому и оставили все эти анахронизмы и для ВСУ будут внесены изменения.

Зато все остальное вполне вкладывается в философию создания украинских версий советских танков – это и установка ведущих колес с гусеницами по типу Т-80, и замена башенного пулемета на 12,7 мм пулеметную установку с дистанционным управлением от танка Т-64БВ. Ну и, конечно, полное обновление радиооборудования – вместо устаревших советских радиостанций устанавливают радиостанции турецкой компании Aselsan и «Лыбидь-К-2РБ», а также комплекты навигационной аппаратуры ГЛОНАСС/GPS СН-3003 «Базальт» (производства ГП «Оризон-Навигация»).

Кстати, такое нововведение позволяет довольно эффективно применять танки как в составе танковой бригады (командир любого ранга может отслеживать танк в режиме реального времени), так и при взаимодействии с мотопехотой. В прошлое ушли времена, когда танки действовали отдельно, пехота – отдельно, теперь введен единый стандарт связи.

Что касается вооружения, то пушка осталась старая советская, но в значительной степени улучшили огневые возможности за счет установки комплекса для применения танковой управляемой ракеты «Комбат». Напомним, что оригинальная версия Т-72А такой возможности не имела.

Теперь же экипаж может поражать цель на дальностях до 5 км ракетой с полуавтоматическим наведением по лазерному лучу. Тандемная боевая часть ракеты имеет достаточную бронепробиваемость (750 мм в ДЗ), чтобы уничтожить любой российский танк, включая Т-90.

Этот вариант танкового снаряда-ракеты хорош тем, что фактически лазерный луч светит в «хвост» ракеты и противник имеет немного шансов поставить помеху. Производство ТУР «Комбат» было налажено в конце 1990-х гг., ограниченная партия поступила в войска в 1999 г., а официально ракета была принята на вооружение в 2006 г.

Количество произведенных ракет для ВСУ неизвестно: как минимум 50 ракет было закуплено до конца 2007 г., в 2008 г. было выделено $13 млн на закупку партии ракет. Производство возобновлено с началом войны на Донбассе и сейчас их в войсках несколько сотен. Так, только в 2015 г. в строевые части поставлено 380 ракет.

Таким образом, можно говорить, что на сегодня это один из самых современных вариантов модернизации Т-72 для отечественных вооруженных сил. И по всей видимости, он будет востребован – все-таки на момент распада Советского Союза Украина располагала 1269 Т-72А и Б1.

Хотя много было распродано за годы независимости, однако и осталось немало. Тем более, что даже после окончания войны на Донбассе Украине будет нужна серьезная армия – сосед по карте ведь никуда не денется – и вполне вероятно, мы не скоро придем к одному типу танков на вооружении ВСУ. А значит и надо будет модернизировать парк своих «семьдесят двоек».

Судя по характеристикам, есть у этой модификации и экспортный потенциал – ведь от танков Т-72 в ближайшие десятилетия многочисленные эксплуатанты по всему миру не собираются отказываться. А значит постоянно будет необходимо «осовременивание».

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»