В России прокомментировали вводимый в августе США новый санкционный пакет

Россия, как всегда, отрицает свою причастность к химическим атакам в Британии, несмотря на выводы всех экспертов. В ответ Россия грозиться принять контрмеры, но пока не озвучено какие именно.

Россия намерена заняться «проработкой ответных мер на новые санкции США». Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «ТАСС».

«На сей раз в качестве надуманного повода выбрана история с отравлением Скрипалей, экс-полковника ГРУ Сергея и его дочери Юлии в Солсбери. Российская сторона неоднократно предупреждала, что разговор с Россией с позиции силы и ультиматумов бесполезен и бесперспективен. Российская сторона займется проработкой ответных мер на очередной недружественный шаг Вашингтона», – подчеркнула она.

Как отметила Захарова, «Россия будет исходить из характера и объема новых санкций США и на этой основе подготовит соответствующий ответ».

«Речь идет об ответных мерах, а не о фантазиях российской стороны, потому что очень хочется понагнетать, еще больше усложнить ситуацию в российско-американских отношениях. Ничего подобного. Каковы будут санкционные меры в отношении России, таковы будут и ответные меры. Меры будут прорабатываться, исходя из тех действий, которые будет предпринимать американская сторона», – сказала она.

«Будут меры – будем принимать решения на основе того, что на этот раз придумают американские законодатели и политические лоббисты. Все очень просто. Ничего не придумают США – ничего не будем делать, придумают – будем отвечать, придумают что-нибудь экстра – будем отвечать в том же духе. Правила игры никто не отменял», – обратила внимание Захарова.

Захарова особо настаивает, что санкции – «это не выбор России».

Захарова также выразила мнение, что США и Великобритания ведут «двойную игру, разыгрывая антироссийскую карту в «деле Скрипалей» с целью ужесточить санкции против России.

«Мы видим, что санкционная политика – это конек целой отрасли политических лоббистов в Вашингтоне. И дело про «Новичок», и так называемое дело Скрипалей подверстываются сюда, в эту вот санкционную машину. Соответственно, можно говорить о классическом сговоре между США и Великобританией, между политическими элитами, которые имеют возможность влиять на эту ситуацию», – заявила она.

«Мы видим, что идет двойная игра между Соединенными Штатами и Великобританией, которые разыгрывают историю, вот эту провокацию с «Новичком». По-моему, это очевидно», – добавила официальный представитель МИД России.

По словам Захаровой, «Россия не приемлет выдвигаемые Соединенными Штатами требования для снятия ограничительных мер».

«В качестве условия для снятия санкций США выдвигаются заведомо неприемлемые для нас требования, причем это первый этап. Нам угрожают дальнейшим наращиванием санкционного давления. Таким образом, США осознанно идут по пути дальнейшего обострения двусторонних отношений, которые, собственно, и так сведены их усилиями практически к нулю», – отметила Захарова.

«Вместо того чтобы заняться поиском путей улучшения двусторонних связей, как это обсуждалось на российско-американском саммите в Хельсинки 16 июля, в администрации США все силы бросили на то, чтобы еще больше осложнить ситуацию. Расчет тех, кто стоит за очередным витком раскручивания «дела Скрипалей», очевиден: они стремятся всеми правдами и неправдами удержать на плаву эту выгодную для них антироссийскую тему в качестве инструмента демонизации России», – сказала спикер российского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, на этом фоне «странно выглядят» заявления США о готовности продолжать усилия по улучшению отношений с Россией.

«Это неприкрытое лицемерие. Дела Вашингтона свидетельствуют об обратном», – заявляет Захарова.

В тоже время спикер МИД России не озвучил ни одной конкретной меры направленной против санкций США, не смотря на то, что содержание нового санкционного пакета уже известно. Так же в Конгрессе США прорабатывают новый санкционный пакет, ужесточающий санкции против России и затрудняющие все торговые операции и обслуживание внешнего долга.

«ТАСС»