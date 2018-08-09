Денисова опубликовала свежие фотографии политузника Сенцова

Опубликованы свежие фотографии политузника Олега Сенцова, полученные из России от омбудсмена Москальковой. Кроме этого обещано видеосъемка политузника голодающего 88 дней.

Уполномоченный президента по правам человека Людмила Денисова обнародовала три свежие фотографии политзаключенного Кремля режиссера Олега Сенцова. Фото размещены на странице Facebook Денисовой.

«Только что от Уполномоченного РФ поступили фото Олега Сенцова. По информации, которую ей передали, Олег активный, ходит смотреть телевизор, читает книги, пишет что-то время от времени. Все, цитирую, удивляются, как он выдерживает, состояние его удовлетворительное», – написала Денисова.

Ранее, уполномоченный по правам человека Людмила Денисова попросила российскую коллегу Татьяну Москалькова перевести украинского политзаключенного Олега Сенцова в больницу. Об этом Денисова так же написала в Facebook.

«Поговорила… о возможных путях разрешения ситуации с состоянием здоровья Олега Сенцова. Речь шла и о возможном обмене Алексея Седикова (осужденного в Украине за терроризм россиянина) на Олега Сенцова», – отметила она.

Москалькова сказала, что обмен невозможен, так ка Россия считает Сенцова россиянином. Несмотря на то, что, по словам Денисовой, в колонию узник прибыл именно как украинский гражданин, в России настаивают, что все крымчане автоматически получают российское гражданство, если не отказались от него.

«Впрочем ситуация требует быстрого реагирования. От пребывания в городской больнице Лабытнанги Олег отказался. Но там и нет специалистов, которые могут вывести его из процесса голодания», – подчеркивает Денисова.

Она добавляет, что такие специалисты есть в Институте профессора Николаева в Москве и в Киевском НИИ геронтологии.

«Поэтому я попросила Татьяну Москалькову, чтобы она организовала перевод Олега в московский институт, или в больницу, в которой есть специалисты по эндогенному питанию», – говорит украинский омбудсмен.

Она также добавляет, что поездом или этапом Сенов не доедет, необходим самолет санитарной авиации.

«Обращение мамы уже передали в Спецкомиссию по помилованию, и я попросила Уполномоченного РФ ускорить это дело о помиловании или обмену, учитывая критическую ситуацию», – написала Денисова.

Позже ей перезвонила Москалькова и снова рассказала о «стабильном состоянии здоровья» Сенцова и о том, что он сам отказывается от перевода в городскую больницу в Лабытнанги.

«Я настояла на том, чтобы Уполномоченный по правам человека Ямало-Ненецкого автономного округа Анатолий Сак посетил Олега, сфотографировал его и снял видео своего разговора с ним, чтобы мы убедились, что его состояние действительно стабильное», – говорит Денисова.

«Опять звонила российский Омбудсмен Татьяна Москалькова. Рассказала, что после нашего разговора говорила с начальником ФСИН в Ямало-Ненецком автономном округе. По его информации с Олегом все хорошо, состояние стабильное. К нему едет сейчас общественная наблюдательная комиссия. Уполномоченный РФ сказала, что видеосъемка, на которой я настаивала в последней нашей беседе, возможна только с согласия Олега», – добавляет Денисова.

Впоследствии, – говорится в сообщении Людмилы Денисовой, – Татьяна Москалькова заявила, что Олег Сенцов дал свое согласие на видеосъемку. Уполномоченный по правам человека ЯНАО Анатолий Сак сможет сфотографировать Сенцова и снять видео своего разговора с ним. Уполномоченный РФ пообещала его мне прислать.

Украинский режиссер Олег Сенцов голодает 88 день.

Ранее стало известно, что его адвокат передал ходатайство о помиловании от матери Олега Людмилы Сенцовой в комиссию по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа РФ. Об этом сообщила сестра политзаключенного Наталья Каплан в комментарии «Громадському».

Она рассказала, что сначала ходатайство о помиловании Сенцова направили в приемную администрации президента РФ, однако там так и не ответили, хотя обещали рассмотреть его.

Сестра Олега Сенцова выразила сомнения в вероятности его освобождения.

«Я не могу сказать, что это ускорит процесс освобождения, так как на предыдущее обращение они вообще никак не отреагировали», – заявила Каплан.

Ранее сообщалось, что российские власти могут допустить смерть Олега Сенцова в назидание другим томящимся в застенках ФСИН украинским политузникам.

«Украинско-Российское обозрение»