ОБСЕ констатирует полный срыв «хлебного перемирия» на Донбассе

СММ ОБСЕ зафиксировало резкий рост числа нарушений режима прекращения огня на Донбассе. В целом ситуацию оценивают, как – «неминуемую».

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала первое увеличение нарушений режима прекращения огня после объявленного с 1 июля «хлебного» перемирия. Об этом сообщил на брифинге первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает «Левый Берег».

«Случилось неминуемое, хоть и позже, чем мы ожидали. На прошлой неделе СММ ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня – на 63%. В целом миссия зафиксировала более 6,5 тыс. таких нарушений», – сказал он.

Также миссия зафиксировала 84 единицы вооружения, размещенного в нарушение Минских договоренностей: 74 на неподконтрольной территории, 10 – на подконтрольной.

«Сейчас уровень насилия возвращается к тому, который был до подтверждения приверженности прекращению огня. Медленное возвращение к насилию заняло больше времени, чем обычно. За последние три года уже 12 раз подтверждалась приверженность прекращению огня, и в среднем проходит две недели до возвращения к уровню насилия, который наблюдался до подтверждения приверженности прекращению огня», – констатировал Хуг.

По его мнению, стороны не предприняли необходимых мер для реального прекращения огня. В частности, наблюдатели зафиксировали с 1 июля 360 единиц вооружения, размещенных в нарушение согласованных линий отвода: 273 в неподкотнрольных районах, 87 – в подконтрольных власти.

«Мы отметили, что стороны не развели силы и средства, а наоборот. Например, на прошлой неделе мы зафиксировали новые траншеи и позиции непосредственно на участке разведения в районе Золотого», – сказал Хуг.

Также он подчеркнул, что сторонами не было проведено разминирование.

Напомним, в конце июня Трехсторонняя контактная группа договорилась об очередном, «хлебном», перемирии на время уборки урожая. Режим прекращения огня нарушался с первых суток, однако число обстрелов было значительно меньшим, чем раньеш. В первые дни после объявления перемирия боевики открывали огонь, в основном, до 10 раз, а затем обстрелы участились. 8 августа уже было зафиксировано 36 обстрелов позиций ВСУ.

Ранее волонтеры отмечали что что, пользуясь так называемым «перемирием», оккупационные войска безнаказанно строят опорные пункты в «серых» зонах, а Россия гонит на оккупированные территории новые поезда и грузовики с оружием и личным составом.

«Левый Берег»