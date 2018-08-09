Денисова требует от Москальковой перевода Сенцова на лечение в Москву

Состояние здоровья украинского политузника Сенцова очень тяжелое и вызывает серьезные опасения за его жизнь. Мать политузника подала прошение о помилование на имя Путина.

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова попросила российскую коллегу Татьяну Москалькова перевести украинского политзаключенного Олега Сенцова в больницу. Об этом Денисова написала в Facebook.

«Поговорила… о возможных путях разрешения ситуации с состоянием здоровья Олега Сенцова. Речь шла и о возможном обмене Алексея Седикова (осужденного в Украине за терроризм россиянина) на Олега Сенцова», – отметила она.

Тільки-но мені передзвонила Тетяна Москалькова, яка знову розповіла про стабільний стан Олега і про те, що він сам… Опубліковано Людмилою Денісовою Четвер, 9 серпня 2018 р.

Москалькова сказала, что обмен невозможен, так ка Россия считает Сенцова россиянином. Несмотря на то, что, по словам Денисовой, в колонию узник прибыл именно как украинский гражданин, в России настаивают, что все крымчане автоматически получают российское гражданство, если не отказались от него.

«Впрочем ситуация требует быстрого реагирования. От пребывания в городской больнице Лабытнанги Олег отказался. Но там и нет специалистов, которые могут вывести его из процесса голодания», – подчеркивает Денисова.

Она добавляет, что такие специалисты есть в Институте профессора Николаева в Москве и в Киевском НИИ геронтологии.

«Поэтому я попросила Татьяну Москалькову, чтобы она организовала перевод Олега в московский институт, или в больницу, в которой есть специалисты по эндогенному питанию», – говорит украинский омбудсмен.

Она также добавляет, что поездом или этапом Сенов не доедет, необходим самолет санитарной авиации.

«Обращение мамы уже передали в Спецкомиссию по помилованию, и я попросила Уполномоченного РФ ускорить это дело о помиловании или обмену, учитывая критическую ситуацию», – написала Денисова.

Позже ей перезвонила Москалькова и снова рассказала о «стабильном состоянии здоровья» Сенцова и о том, что он сам отказывается от перевода в городскую больницу в Лабытнанги.

«Я настояла на том, чтобы Уполномоченный по правам человека Ямало-Ненецкого автономного округа Анатолий Сак посетил Олега, сфотографировал его и снял видео своего разговора с ним, чтобы мы убедились, что его состояние действительно стабильное», – говорит Денисова.

«Опять звонила российский Омбудсмен Татьяна Москалькова. Рассказала, что после нашего разговора говорила с начальником ФСИН в Ямало-Ненецком автономном округе. По его информации с Олегом все хорошо, состояние стабильное. К нему едет сейчас общественная наблюдательная комиссия. Уполномоченный РФ сказала, что видеосъемка, на которой я настаивала в последней нашей беседе, возможна только с согласия Олега», – добавляет Денисова.

Знову телефонувала російський Омбудсмен Тетяна Москалькова. Розповіла, що після нашої розмови говорила з начальником… Опубліковано Людмилою Денісовою Четвер, 9 серпня 2018 р.

Впоследствии, – говорится в сообщении Людмилы Денисовой, – Татьяна Москалькова заявила, что Олег Сенцов дал свое согласие на видеосъемку. Уполномоченный по правам человека ЯНАО Анатолий Сак сможет сфотографировать Сенцова и снять видео своего разговора с ним. Уполномоченный РФ пообещала его мне прислать.

Украинский режиссер Олег Сенцов голодает 88 день.

Ранее стало известно, что его адвокат передал ходатайство о помиловании от матери Олега Людмилы Сенцовой в комиссию по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа РФ. Об этом сообщила сестра политзаключенного Наталья Каплан в комментарии «Громадському».

Она рассказала, что сначала ходатайство о помиловании Сенцова направили в приемную администрации президента РФ, однако там так и не ответили, хотя обещали рассмотреть его.

Сестра Олега Сенцова выразила сомнения в вероятности его освобождения.

«Я не могу сказать, что это ускорит процесс освобождения, так как на предыдущее обращение они вообще никак не отреагировали», – заявила Каплан.

Ранее сообщалось, что российские власти могут допустить смерть Олега Сенцова в назидание другим томящимся в застенках ФСИН украинским политузникам.

«Украинско-Российское обозрение»