123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

ООН потребовало от Украины возобновления расследования Иловайской трагедии

«Левый Берег»
09 августа 2018

В ООН недовольны ходом расследования событий 2014 года приведших к одной из страшнейших трагедий российско-украинской войны, приведшей к жертвам, как среди военных, так и гражданского населения на Донбассе.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека недовольна полнотой расследования Иловайской трагедии. Об этом на брифинге сказала глава миссии Фиона Фрейзер, передает «Левый Берег».

«По истечению 4 лет после событий под Иловайском стороны конфликта сделали ограниченные шаги касательно расследования сообщений о нарушении международного права, прав человека и гуманитарного права, особенно тех, которые были совершены в отношении гражданского населения», – сказала она.

Трамп задумал что-то очень нехорошее

На уточняющий вопрос, какая именно сторона проводит неэффективное расследование данного события, Фрейзер сказала, что правительство Украины и Генеральная прокуратура недостаточно уделяют внимания нарушениям, совершенным украинскими военными в ходе боев.

«Мы призываем правительство Украины провести быстрое и эффективное расследование», – отметила она.

Фрейзер подчеркнула, что сотрудники миссии ООН непосредственно прибыли в Иловайск и опросили около 80 гражданских лиц, которые сообщили о нарушениях.

Согласно отчету ООН, в ходе боев за Иловайск погибли 366 военных, были ранены 429, еще около 300 были взяты в плен.

Украина не должна превратится в страну дураков, – Портников

Также погибли не менее 36 гражданских лиц и разрушены 600 домов.

По данным мониторинговой миссии, в боях принимали участие российские войска, которые также нарушали международное гуманитарное право. В частности, зафиксированы факты пыток пленных и жестокого обращения с ними.

Вместе с тем Управление ООН по правам человека провело анализ и пришло к выводу, что во время событий под Иловайском в августе 2014 года все стороны конфликта совершали серьезные нарушения прав человека, передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на обнародованный доклад.

«Случаи, задокументированные и проанализированные УВКПЧ в настоящем докладе, свидетельствуют о том, что во время боевых действий под Иловайском все стороны конфликта совершали серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права», – говорится в докладе.

Ударить больно по России. О чем задумались власти США?

Также там отмечается, что некоторые из нарушений, возможно, являются военными преступлениями.

Мониторинговая миссия ООН рекомендует Верховной Раде возобновить работу временной следственной комиссии для эффективного расследования Иловайской трагедии.

В августе 2017 года Главная военная прокуратура опубликовала результаты расследования Иловайской трагедии. Главный вывод заключается в следующем: в убийстве 366 украинских бойцов виновата Россия.

«Левый Берег»

Tags: донбасс, Иловайск, ООН, Россия, Украина

© Украинско-Российское обозрение

Все об отношениях Украины и России

Все права защищены