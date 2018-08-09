ООН потребовало от Украины возобновления расследования Иловайской трагедии

В ООН недовольны ходом расследования событий 2014 года приведших к одной из страшнейших трагедий российско-украинской войны, приведшей к жертвам, как среди военных, так и гражданского населения на Донбассе.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека недовольна полнотой расследования Иловайской трагедии. Об этом на брифинге сказала глава миссии Фиона Фрейзер, передает «Левый Берег».

«По истечению 4 лет после событий под Иловайском стороны конфликта сделали ограниченные шаги касательно расследования сообщений о нарушении международного права, прав человека и гуманитарного права, особенно тех, которые были совершены в отношении гражданского населения», – сказала она.

На уточняющий вопрос, какая именно сторона проводит неэффективное расследование данного события, Фрейзер сказала, что правительство Украины и Генеральная прокуратура недостаточно уделяют внимания нарушениям, совершенным украинскими военными в ходе боев.

«Мы призываем правительство Украины провести быстрое и эффективное расследование», – отметила она.

Фрейзер подчеркнула, что сотрудники миссии ООН непосредственно прибыли в Иловайск и опросили около 80 гражданских лиц, которые сообщили о нарушениях.

Согласно отчету ООН, в ходе боев за Иловайск погибли 366 военных, были ранены 429, еще около 300 были взяты в плен.

Также погибли не менее 36 гражданских лиц и разрушены 600 домов.

По данным мониторинговой миссии, в боях принимали участие российские войска, которые также нарушали международное гуманитарное право. В частности, зафиксированы факты пыток пленных и жестокого обращения с ними.

Вместе с тем Управление ООН по правам человека провело анализ и пришло к выводу, что во время событий под Иловайском в августе 2014 года все стороны конфликта совершали серьезные нарушения прав человека, передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на обнародованный доклад.

«Случаи, задокументированные и проанализированные УВКПЧ в настоящем докладе, свидетельствуют о том, что во время боевых действий под Иловайском все стороны конфликта совершали серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права», – говорится в докладе.

Также там отмечается, что некоторые из нарушений, возможно, являются военными преступлениями.

Мониторинговая миссия ООН рекомендует Верховной Раде возобновить работу временной следственной комиссии для эффективного расследования Иловайской трагедии.

В августе 2017 года Главная военная прокуратура опубликовала результаты расследования Иловайской трагедии. Главный вывод заключается в следующем: в убийстве 366 украинских бойцов виновата Россия.

«Левый Берег»