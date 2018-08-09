В России рухнул рубль и фондовый рынок из-за «драконовских» санкций США

Впервые с ноября 2016 года курс доллара рухнул до отметки 66 рублей. Так валютные, а вслед за ними и фондовые рынки отреагировали на введение в августе нового пакета санкций США против России.

Курс доллара к рублю на Московской бирже в четверг, 9 августа, впервые с ноября 2016 года превысил отметку 66 рублей. Как сообщает «Интерфакс», первые же сделки по доллару прошли в диапазоне 66,15-66,48 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 66,2575 руб. Это на 71 копейку больше по сравнению с уровнем предыдущего закрытия.

Евро вырос до 76,77 руб. (+64,5 копейки), на пике роста европейская валюта достигала отметки 77,1175 руб., что было максимумом с 16 апреля.

Доллар при этом оказался на 2,715 рубля выше уровня действующего официального курса, евро – на 2,95 рубля выше официального курса.

Рынок акций РФ тоже упал. Индекс Московской биржи за первую минуту торгов просел до 2286,01 пункта (-0,3%), индекс РТС – до 1093,35 пункта (-1,8%), рублевые цены большинства основных «фишек» на Московской бирже снизились в пределах 5%.

Напомним, сегодня ночью стало известно, что США с 22 августа введут новые санкции в отношении России из-за инцидента с использованием химического оружия в британском Солсбери. Речь пойдет о запрете на экспорт в Россию товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью.

Если в течение трех месяцев после этого Москва не предоставит гарантий, что не будет использовать химическое оружие, и не согласится допустить международных инспекторов на свои предприятия по производству химического оружия, то Россию ожидает второй раунд санкций. В частности, предусматривается запрет полетов компании «Аэрофлот» в США, снижение уровня дипломатических отношений, почти полное прекращение американского экспорта (за исключением продовольствия) и импорта Соединенными Штатами российских товаров.

Консульство РФ в США назвало эти санкции «драконовскими».

«Интерфакс»