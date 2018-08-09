Украина инициирует принятие новой резолюции ООН по оккупированному Россией Крыму

Президент Порошенко поручил украинским дипломатам подготовить новую резолюцию ООН по Крыму, с целью прекращения каких-либо спекуляций относительно статуса полуострова.

Президент Украины Петр Порошенко поручил украинским дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН с целью прекратить какие-либо спекуляции относительно статуса полуострова. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

«Украина продолжает борьбу за деоккупацию Крыма, за права и свободы крымскотатарского народа. Я дал поручение дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН, чтобы остановить любые спекуляции относительно статуса Крыма. Генассамблея уже неоднократно поддержала позицию Украины, в частности относительно нарушения прав крымских татар, поэтому позиция цивилизованного мира остается неизменной: «Крым – это Украина», – подчеркнул Порошенко.

#КримЦеУкраїна Сьогодні світ відзначає Міжнародний день корінних народів світу. Для України ця дата — нагадування про долю кримських татар, які нині живуть в умовах російської окупації та переживають утиски та знущання.Україна продовжує боротьбу за деокупацію Криму, за права і свободи кримськотатарського народу. Я дав доручення дипломатам готувати нову резолюцію щодо Криму на наступну сесію Генасамблеї ООН, щоб зупинити будь-які спекуляції щодо статусу Криму. Генасамблея вже неодноразово підтримала позицію України, зокрема щодо порушення прав кримських татар, тож позиція цивілізованого світу залишається незмінною: «Крим – це Україна»!Ми робимо все, щоб наблизити той час, коли корінний народ — кримські татари — надалі плекатимуть унікальні традиції своїх предків у вільному українському Криму. Опубліковано Петром Порошенком Середа, 8 серпня 2018 р.

Он отметил, что 9 августа мир отмечает Международный день коренных народов мира, а для Украины эта дата – напоминание о судьбе крымских татар, ныне живущих в условиях российской оккупации и подвергаемых притеснениям и издевательствам.

«Мы делаем все, чтобы приблизить то время, когда коренной народ – крымские татары – в дальнейшем будут лелеять уникальные традиции своих предков в свободном украинском Крыму», – заверил президент Украины.

Ранее Генассамблея ООН уже приняла две резолюции о правах человека в Крыму – в декабре 2016 и 2017 годов Генеральная ассамблея ООН утвердила резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь». В документе содержится требование к России выполнить временные меры рекомендаций Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму и обеспечить обучение на украинском и крымскотатарском языках на полуострове.

«Украинско-Российское обозрение»