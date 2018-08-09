С августа США вводят новые санкции против России за химические атаки в Великобритании

Новые санкции вступят в силу на последней недели августа. Речь идет на запрет экспорта в Россию товаров связанных с национальной безопасностью.

Соединенные Штаты введут новые санкции в отношении России из-за инцидента с использованием химического оружия в британском Солсбери. Об этом заявила пресс-секретарь госдепартамента Хизер Науэрт, передает «Reuters».

Новые санкции против РФ вступят в силу 22 августа 2018 года.

В Госдепе объяснили, что в результате применения отравляющего вещества «Новичок» в британском Солсбери РФ нарушила международное право. В соответствии с законом 1991 года применение какой-либо страной биологического и химического оружия влечет ограничительные меры со стороны США.

В частности, речь пойдет о запрете на экспорт в Россию товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью, пишет «NBC».

Если в течение трех месяцев после этого Москва не предоставит гарантий, что не будет использовать химическое оружие, и не согласится допустить международных инспекторов на свои предприятия по производству химического оружия, то Россию ожидает второй раунд санкций, сообщили в Госдепартаменте. В частности, предусматривается запрет полетов компании «Аэрофлот» в США (именно ее рейсами прилетели из России в Великобританию люди, которые были задействованы в отравлении Скрипалей) и сокращение взаимной торговли до минимума.

Также может последовать снижение уровня дипломатических отношений, почти полное прекращение американского экспорта (за исключением продовольствия) и импорта Соединенными Штатами российских товаров.

Консульство РФ в США уже назвало эти санкции «драконовскими».

Напомним, 4 марта 2018 года в английском городе Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия «Новичок», которое разрабатывали в СССР и РФ.

«Reuters»