Связанный с Пригожиным корреспондент ФАН причастен к организации поездки Джемаля в ЦАР

Журналист Романовский познакомил Джемаля и его коллег с наемным координатором в ЦАР, который ответственен за помощь в организации работы погибших журналистов.

Убитых в Центральноафриканской республике (ЦАР) журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко познакомил с фиксером Мартином (наемным координатором на месте событий) журналист Кирилл Романовский, который работает в Федеральном агентстве новостей (РИА ФАН). Об этом «Медузе» рассказали несколько знакомых Расторгуева и Романовского.

Корреспондент РИА ФАН подтвердил, что общался с фиксером и Расторгуевым. Он добавил, что отвечал на вопросы Следственного комитета по этому поводу, и отказался предоставить «Медузе» подробности общения с Мартином. Он пообещал следствию восстановить «подохший телефон» с перепиской фиксера и Расторгуева.

В Центре управления расследованиями (ЦУР) ранее заявляли, что журналисты приняли Мартина за работника миссии ООН. Именно он порекомендовал россиянам водителя и предложил поехать в город Бамбари, пообещав помочь организовать съемку в районе золотых приисков Ндассима. В результате инцидента водитель остался жив, а в ООН сообщили, что не могу отыскать Мартина в списке работников гуманитарных организаций.

РИА ФАН связывают с «фабрикой троллей», которую США обвиняют во вмешательстве в президентские выборы, и бизнесменом Евгением Пригожиным, которого СМИ называют спонсором ЧВК «Вагнер» — о деятельности этой частной военной компании в ЦАР погибшие журналисты и намеревались снять фильм.

Об убийстве журналистов стало известно 31 июля. Их тела обнаружили в 23 километрах от города Сибю. По версии властей ЦАР и России, причиной убийства является грабеж: у репортеров были при себе 8,5 тысяч долларов наличными и дорогостоящая съемочная техника, которая до сих пор не найдена. По другой версии, к смерти журналистов могла быть причастна повстанческая группировка «Селека».

«Медуза»