Трамп задумал что-то очень нехорошее

В последнее время в США очень часто и на довольно высоком уровне звучат слова, которым, я считаю, не должно быть места в цивилизованном обществе.

Смотрите: во время предвыборной кампании 2016 года на митингах Дональда Трампа участники постоянно вместе дружно скандировали «lock her up!», то есть – «сажай ее!». Речь шла о его сопернице на выборах – Хиллари Клинтон. Об этом пишет на страницах «Нового Времени» Иван Яковина, для своего авторского блога «Этот безумный мир».

Как мы сами неплохо знаем, своих политических соперников и соперниц обычно сажают крайне неприятные персонажи, Виктор Янукович, например. Это, конечно, не означает, что все противники авторитарных диктаторов – ангелы с крыльями, но сажать их в демократических странах как-то не принято.

Трамп же воспринимал такие призывы с большим удовольствием. Он явно не имеет ничего против отправки Хиллари Клинтон в тюрьму. (Кстати, я лично считаю, что она и правда, жулик, но все равно я против ее посадки при Трампе. В цивилизованных странах так не делается). «Сажай ее – это первое».

Второе – «Враги народа». Это выражение в истории человечества постоянно употреблялось только в трех случаях. В нацистской Германии так называли евреев и цыган. В сталинской России – вообще всех, кто хоть полунамеком был против режима. Ну и сейчас вот Дональд Трамп оказался в этой замечательной компании.

Он постоянно называет либеральную прессу, да и американских либералов в целом – «врагами народа». Очевидные ассоциации, которые тут же приходят на ум, его не смущают. А на его митингах участники требуют посадить уже не ее (Хиллари), а их всех. Чувствуете, да, как эта история развивается?

Третье – теория заговора Q (или Qаnon). Миллионы сторонников этой теории считают, что в самом недалеком времени Трамп и тайная организация Q вместе начнут массовые аресты и посадки членов злобной мировой закулисы. Причем они точно знают, кто имеется в виду: все те люди – Клинтоны, журналисты, банкиры и просто американские либералы.

Четвертое – для массовых репрессий общество должно жить в ощущении опасности. Люди должны думать, что враги где-то тут, за углом. Или даже под кроватью сидят и козни строят. Создать такую атмосферу в США очень сложно, почти невозможно. Это здоровая страна. Но работа в этом направлении уже идет. На неделе в городе Портленд (штат Орегон) состоялся марш правых и ультраправых активистов, евангелистов, националистов и расистов. Они маршем прошлись по городу с огнестрельным оружием. При этом они ловили и били всех тех, кто, как им казалось, выступает против них.

А в очень левом Портленде – это практически все городское население. Это была сознательная провокация, акция запугивания обычных людей.

При этом участники марша честно признавались, что в американском обществе началась (как они говорят) «Холодная гражданская война». И участвуют в ней они – (то есть сторонники Трампа) с одной стороны и леваки-либералы с другой стороны.

Эти люди сознательно делят свой же народ на две части – «правильных» и «неправильных». Причем говорят, что с «неправильными» готовы воевать.

Из Киева, конечно, сложно сказать, что это такое – тупейшая провокация или даже работа каких-нибудь российских спецслужб. Они, я уверен, просто в восторге от таких разговоров.

Но намного важнее сейчас вот что: сам Дональд Трамп или его окружение, или его хозяева из России, или все они вместе – готовят что-то очень нехорошее. Все эти разговоры о «врагах народа», о массовых репрессиях – арестах и посадках и даже о гражданской войне – это очень нездоровая фигня. Я бы даже сказал, «очень больная и безумная фигня». Эта дорожка может очень далеко завести.

И вот что еще интересно. Довольно скоро – уже в ноябре нынешнего года в США пройдут парламентские выборы. Есть очень высокая вероятность того, что на них победит оппозиция – то есть Демократическая партия США. Если так и произойдет, то она почти наверняка начнет процедуру импичмента президента. Он в последние месяцы столько всего наговорил, что уже точно будет, за что его отставить.

Оказавшись перед угрозой позорного катапультирования из Белого дома, Трамп и правда может начать что-то очень безумное. Я почти не сомневаюсь в этом. Понимаете, он реально – очень странный человек.

Иван Яковина, «Новое Время»