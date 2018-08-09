Расширяя «русский мир». О пропагандистской работе России среди школьников из-за рубежа

Россия готовит себе базу для дальнейшей экспансии «русского мира» в соседние страны. Под ударом находятся школьники, промывкой мозгов которым занимаются в России во время летнего отдыха.

Литовских школьников периодически вывозят в летние лагеря других стран, где с ними ведется идеологическая работа. Например, учащихся русских школ Вильнюса постоянно возили в Киргизию, где проходил лагерь для школьников СНГ «Союз – наследники Победы». Там с ними работали на тему «диды ваивали», пишет на своей странице в Facebook собственный корреспондент «Новой Газеты» Евгений Титов.

Школьников города Плунге то и дело возят в Подмосковный Красногорск. В прошлом году с ними и мэром города встречались «Ночные Волки». После этого лидер «Ночных волков», Залдостанов, откомментил: «дети прокатились со всеми «Волками» на мотоцикле, уже побывали они в музее Задорожного, уже ознакомились с историей и своей собственной страны, и с историей России, с Великой Отечественной войной».

ПОЕЗДКИ В РОССИЮ??? ПРОМЫВКА МОЗГОВЛитовских школьников периодически вывозят в летние лагеря других стран, где с ними… Опубліковано Yevgeniy Titov Четвер, 9 серпня 2018 р.

В этом году школьников из Плунге повезут в Брянск. Я иностранец, и самим литовцам решать, как жить дальше. Я лишь расскажу о своем впечатлении от России, где жил 40 лет. Так вот. Любое мероприятие гуманитарного характера, – будь то спорт, культура, искусство, литература, просто детский отдых, – всегда используется в политических целях. Один фестиваль «Нашествие» чего стоит. Российский мозг устроен так, что не может допустить какого-либо проявления общественной жизни в отрыве от государства. И в этих лагерях, устроенных якобы для отдыха, проводится прокачка детских мозгов ватной пропагандой.

Неясно лишь одно. Почему литовские дети едут в Россию, а не наоборот, российские в Литву? Пусть российские школьники едут сюда в Литву. Надо устроить такой же лагерь для российских детей, познакомить их с бытом литовских партизан, рассказать им об истории Литвы. Что? ФСБ не пустит? Будет скандал? Уволят директора школы? Вот-вот. Российская система своих школьников в литовский военизированный лагерь не пустит. А литовская своих в российский – пускает.

Демократия-с.

Евгений Титов, Facebook