Ле Пен в «долговой яме» ФСБ и ГРУ. Об особенность финансирования «Национального объединения»

Одним из основных кредиторов крупнейшей французской оппозиционной партии стала российская фирма под руководством бывших сотрудников спецслужб.

«Демократия во Франции в опасности», – заявила недавно Марин Ле Пен, лидер крупнейшей оппозиционной партии страны – правого «Национального объединения» (прежде «Национальный фронт»). «Над «Национальным объединением» нависла смертельная угроза. К концу августа нам нечем будет платить зарплату людям, мы не сможем снимать помещения для митингов и печатать листовки», – объясняла суть угрозы политик в своем выступление на французском ТВ. Ле Пен, соперничавшей в прошлом году с Франсуа Макроном на президентских выборах, теперь пришлось в телеэфире просить французов пожертвовать деньги на спасение ее партии, пишет в своем блоге на страницах радиостанции «Эхо Москвы» редакция проекта «Открытые медиа».

«Национальное объединение» оказалось на грани банкротства из-за проблем с госфинансированием. А они появились из-за чрезмерной любви партийцев к красивой жизни, утверждают оппоненты Ле Пен.

«Национальное объединение» по собственным подсчетам должно было получить от французского государства в 2018 году €4,5 млн. Однако, французский суд 28 июня заблокировал перечисление партии первого транша – €2 млн государственных дотаций из-за расследования финансовых нарушений партии. Правоохранительные органы утверждают, что политик и ее фракция получали в Европарламенте компенсации за фиктивные расходы, плюс деньги тратились необоснованно: например, на шампанское, рождественские подарки и обеды в дорогих ресторанах.

Из-за этих обвинений Европарламент в конце июля принял решение заморозить финансирование фракции Ле Пен. До этого суд Евросоюза уже взыскал с политика €300 тыс., а Европарламент требует с ее фракции компенсацию еще в €500 тыс.

Если «Национальное объединение» окажется банкротом, то крупнейшим ее кредитором станет российская компания, сотрудники которой имели отношение к российским спецслужбам, выяснили «Открытые медиа».

Кредит из «рук Кремля»

Эта история началась в конце 2014 года. «Национальный фронт», в очередной раз искавший внешнее финансирование, получил отказы в банках Евросоюза и США. Помощь пришла от депутата Европарламента от Франции Жан-Люка Шаффхаузера. Политик нашел для партии нестандартный вариант кредитования: €9 млн партии выделил «Первый чешско-российский банк» (ПЧРБ). «Он [Шаффхаузер] просто сказал, давайте попробуем в этом банке», – объяснял «Ведомостям» казначей партии Валлеран де Сен-Жюст.

Шаффхаузеру это было не так сложно: у него в России хорошие связи, уверяли журналисты. Он помогал выйти на российский рынок французским компаниям Auchan и Dassault Falcon, а в 2014-м даже был наблюдателем на непризнанных Западом выборах в Донецкой области, после чего заслужил в СМИ прозвище «рука Кремля в Европарламенте».

Журналистам удалось выяснить, что за свои услуги Шаффхаузер получил от «Нацфронта» €140 тыс.

«Кредит из России» в самой Франции дружно критиковали: конкуренты Ле Пен даже назвали «Народный фронт» «новой зарубежной партией». То, что единственным владельцем ПЧРБ значился Роман Попов, когда-то работавший на Геннадия Тимченко, миллиардера и близкого знакомого российского президента Владимира Путина, лишь укрепило подозрения о связях между французскими правыми и Кремлем. Условия, на которых был предоставлен кредит, не раскрывались, но источники в партии Ле Пен называли их «взаимовыгодными».

Заемщики даже собирались расширять сотрудничество с банком: в феврале 2016 года французские националисты заявили о намерении повторно взять кредит у российского банка, теперь уже на €27 млн, сообщало РБК. Но не успели.

Спорная сделка

В конце марта 2016 года Центробанк ввел в ПЧРБ временную администрацию из Агентства по страхованию вкладов (АСВ), а 1 июля лишил банк лицензии за «неадекватную оценку рисков и полную потерю собственного капитала». Как вскоре выяснило АСВ, незадолго до отзыва лицензии из банка была выведена значительная часть активов. В том числе и кредит Ле Пен.

Оказалось, 16 марта 2016 года он был переуступлен по договору цессии ООО «Конти». Судя по базе данных «Контур.Фокус», эта компания, зарегистрированная на окраине Москвы, в Южном Бутово, занималась сдачей транспорта в аренду лизинг. Возглавлял ее единственный учредитель Сергей Евсеев.

Его компании кредит французских оппозиционеров достался бесплатно, утверждает АСВ, пытавшееся в суде оспорить сделку с «Конти».

Судя по материалам судебного дела, «Конти» обязалась заплатить за право требования по кредиту в €9,5 млн его полную цену, без обычного в таких сделках дисконта – 736 млн руб. (по 77,4 руб. за €1). Компания в суде показывала распоряжение о перечислении этих денег в ПЧРБ со своих счетов в КБ «Росинтербанка» (который спустя несколько месяцев после этого, кстати, тоже лишился лицензии). На самом деле, оплата прошла внутрибанковскими проводками между ПЧРБ и клиентами «Росинтербанка» и фактически денег не поступило, жаловался конкурсный управляющий ПЧРБ. Он представил суду справку, подтверждающую, что сделка была безденежной, и теперь ее изучают следователи в ходе уголовного дела о хищении активов ПЧРБ.

Но суд посчитал эти материалы недостаточными и отказал АСВ, признав права «Конти» на кредит.

Кредит под охраной

Два года назад гендиректор «Конти» Сергей Евсеев рассказывал журналистам что сделка носит «исключительно коммерческий характер». Но почему его небольшая компания, сдающая в аренду автомобили и несколько лет подряд получающая убыток в 100 млн руб. с лишним, решила стать кредитором французских оппозиционеров, не объяснял. Связаться с ним «Открытым медиа» не удалось.

Судя по всему, Евсеев был не чужим человеком для руководства ПЧРБ. По данным «Контур.Фокус», он возглавлял ЧОП «А-5», который обслуживал банк.

Один из бывших сотрудников охранного предприятия подтвердил «Открытым медиа», что этот ЧОП работал только на ПЧРБ и после ликвидации банка был закрыт. На сайте hh.ru можно найти резюме бывших руководителей «А-5», которые указывают, что занимались личной охраной и выполнением поручений «первого лица» ПЧРБ. Компания имела отношения и к структурам Геннадия Тимченко: учредитель ЧОП «А-5» Владимир Гришин был гендиректором ныне ликвидированного «Стройтрангаз-Щит», дочки «Стройтрансгаза» Тимченко.

От охранников – к разведчикам

Впрочем, бывшим охранникам ПЧРБ и Тимченко Ле Пен уже ничего не должна. Еще в ноябре 2016 года «Конти» переуступила права на кредит «Нацфронта» более известной компании – АО «Авиазапчасть». О стоимости сделки ничего не известно.

«Авиазапчасть» образована на базе советского предприятия «Авиазагранпоставка», отвечавшего за обслуживание авиатехники, экспортированной из СССР. Сейчас компания продает запчасти, агрегаты, навигационное обрудование для российской авиатехники в странах Азии и Африки, специальные металлы для аэрокосмической и авиационной промышленности в Индии и Сирии, а также, а также занимается ремонтом ИЛ-76, в том числе в Сирии. Ее выручка по итогам 2017 года составила 8 млрд руб., чистая прибыль – 413 млн руб.

Компания полностью принадлежит Валерию Захаренкову.

В 1990-е его он был вице-президентом банка «Столичный», и его называли одним из ближайших соратников владельца банка Александра Смоленского. В конце 1990-х, как утверждали журналисты газеты «Совершенно секретно», фамилия Захаренкова фигурировала в уголовном деле о торговле оружием.

«Имеющиеся у нас оперативные данные позволяют сделать вывод о том, что Макаров Ю. Л. совместно с указанным вами Захаренковым В. Н. в течение ряда последних лет осуществляют незаконные поставки в третьи страны вооружений и военной техники российского производства из наличия ВС России и заводов-изготовителей, не имеющих права самостоятельной торговли специмуществом. При этом в орбиту противоправных действий ими вовлечены некоторые руководители предприятий ВПК и, возможно, другие должностные лица», – цитировали журналисты материалы дела. В качестве одного и примеров они приводили сделку 1995 года по поставке в Йемен трех истребителей Су-22 при посредничестве фирмы Захаренкова Omega Helicopters Limited.

У него есть и другие заграничные компании – V.A.P. Group Limited и V. A.P Aviation Limited.

Среди учредителей V. A.P. Group, кроме Анны Смолий, которую знакомые Захаренкова называют его женой, был ныне покойный Тэд О, Нил, генерал-лейтенант вооруженных сил Ирландии и участник миротворческих операций ООН в Ливане. Другой соучредитель V. A.P. Group – авиаконструктор Александр Палатников, один из бывших руководителей компании «Камов» – разработчика одноименных вертолетов. Палатников скончался в 2007 году.

При таком роде деятельности «Авиазапчасти» не удивительно, что у ее владельца и менеджеров много связей с российскими госструктурами вообще, дипломатами и спецслужбами в частности, объясняют партнеры предприятия.

Член совета директоров и заместитель генедиректора «Авиазапчасти» – герой России Евгений Бармянцев – много лет служил в разведке. Он был помощником военного атташе при посольстве СССР в США с 1977 по 1983 год, сотрудником резидентуры военной разведки, военным атташе при посольстве СССР в Сирии и при посольстве СССР в Югославии, затем возглавлял одно из направлений в центральном аппарате ГРУ. Он отвечал за разработку знаменитого марш-броска батальона ВДВ в Косово, в 1999-м сорвавшем наземную операцию НАТО в бывшей Югославии.

Бывший бухгалтер ОАО «Авиазапчасти» Татьяна Литягина – сестра начальника отдела службы экономической безопасности ФСБ полковника Сергея Горбунова. В прошлом году они вместе с генерал-майором ФСБ Виталием Подольским, были признаны виновными в фиктивном трудоустройстве сотрудника во ФГУП, охранявший предприятия ядерной и военной промышленности. Горбунов вину не признал, а Литягина в явке с повинной утверждала, что деньги за фиктивное трудоутройство на самом деле перечислялись главному бухгалтеру «Авиазапчасти» Светлане Буке. Которую позже обвинили в хищении 170 млн руб. у «Авиазапчасти».

Другой заместитель гендиректора компании Алексей Шестопалов до 2015 года руководил Росгранстроем (ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов госграницы»). Бывший экс-директор «Авиазапчасти» Игорь Емельянов – член редакционного совета журнала «Военный дипломат».

Советник гендиректора «Авиазапчасти» Анны Кудряшова публикует в своих соцсетях фотографии с пресс-секретарем МИДа Марией Захаровой в неформальной обстановке, за праздничным столом.

Вдобавок, хотя «Авиазапчасть» частное предприятие, ее парижский офис на бульваре Сюше в 2014 году ремонтировало ФГУП «Госзагрансобственность», которое отвечает за зарубежную госнедвижимость (данные об этих ремонтах есть в закупочных документах предприятия).

Анна Смолий, бизнес-партнер и предполагаемая супруга Валерия Захаренкова, интересовалась не только авиатехникой. У нее в России до 2012 года была компания «Рыба и морепродукты. Импорт-Экспорт», учрежденная совместно с двумя сербами. Один из них – Душан Радович, основатель сети ресторанов «Порто Мальтезе», а второй – некий Борислав Милошевич. Именно так звали брата экс-президента Югославии Слободана Милошевича. Борислав Милошевич был послом Югославии в России, потом занимался здесь бизнесом. В том числе, по утверждению СМИ, торговал военной техникой вместе с неизвестным российским партнером. Милошевич скончался в 2013 году на родине.

Ле Пен ничего не хочет знать

Партии Марин Ле Пен ничего не известно о российских кредиторах, рассказывал «Открытым медиа» в июне представитель «Национального объединения».

Напрямую с представителями компании «Авиазапчасть» французская сторона не контактирует, о возможных связях компании со спецслужбами не слышала, уточнял он. До окончания разбирательств с выводом средств из ПЧРБ, все выплаты по кредиту производятся на нотариальный депозит согласно гражданскому кодексу Российской Федерации, подчеркивал представитель «Национального объединения». После того, как у партии начались финансовые проблемы, он перестал реагировать на запросы.

Представители АСВ, АО»Авиазапчасти» и других компаний Захаренкова не ответили на запросы «Открытых медиа». Связаться с самим Захаренковым не удалось.

«Открытые медиа», «Эхо Москвы»