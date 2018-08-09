Пригожинским миньонам выдали новые методички по комментированию санкций США

Ольгинским троллям выдали новые методички по случаю готовящихся санкция против России. Содержимое их весьма примечательно, ему рекомендуется угрожать миру.

Почитал тут, что пишут ольгинские боты на счет санкций, которые готовятся ввести США. Об этом пишет на своей странице в Facebook Иван Яконина.

Им методички раздали еще пару дней назад. Очень интересно, надо сказать, зацените:

«России можно смело будет класть болт на все (!) резолюции ООН и выходить из всех международных соглашений по ядерному разоружению и сдерживанию, вплоть до отмены запрета на проведение ядерных испытаний в 3-х средах. И для острастки американских сенаторов провести показательные испытания системы Посейдон-Статус-6 где-нибудь в отдаленной части мирового океана, или у берегов Антарктиды. А также анонсировать создание оружия гарантированного единомоментного уничтожения всего человечества, благо в наше время таких способов и способов их технической реализации людьми создано предостаточно».

Почитал тут, что пишут ольгинские боты на счет санкций, которые готовятся ввести США. Им методички раздали еще пару… Опубліковано Yakovina Ivan Середа, 8 серпня 2018 р.

Напомним, что Иван Яковина выделил и прокомментировал основные пункты вводимых США новых санкций против России, а так же сделал предположение о возможной реакции Кремля на них. Последнее подтверждается новыми методичками для ольгинских троллей, выдержка из которых приведена выше.

Иван Яконина, Facebook