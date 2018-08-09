Партнер сдал босса «с потрохами». Манафорт получал деньги от украинских клиентов на кипрские офшорные счета

Рик Гейтс, бывший деловой партнер многолетнего политического консультанта Виктора Януковича и Партии регионов Пола Манафорта, в американском суде рассказал, почему подписей Манафорта не могло быть в документах «черной кассы» ПР. Потому, что украинские клиенты Манафорта просто переводили ему деньги со счета на счет в пределах одной отдельно взятой кипрской (офшорной) юрисдикции. А всеми необходимыми бумагами занимался он, Гейтс.

В понедельник Рик Гейтс главный свидетель по делу экс-главы предвыборного штаба Трампа (а до того около десяти лет консультанта Виктора Януковича и Партии регионов) Пола Манафорта предстал перед американским судом. И рассказал, как помогал своему бывшему деловому партнеру уклоняться от налогов. То, что Гейтс предоставил столь подробные сведения имеет объяснение: ему грозит многотысячный штраф и от 5 до 15 лет тюрьмы за совершенные им преступления. И он принял решение сотрудничать со следствием, пишет на страницах «Левого Берега» политолог, директор Института социально-политического Андрей Миселюк.

Со следствием правая рука американского политтехнолога сотрудничает с февраля 2018 года – после того, как ему были выдвинуты обвинения во лжи правительству США и заговоре против него, а также в банковском мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. По словам Гейтса, он так поступал по настоянию своего босса, Пола Манафорта. И отметил, что они вдвоем также сотрудничали с двумя кипрскими юридическими компаниями, которые помогали проводить банковские операции. (В то время как сам Манафорт убеждает, что «не светить» полученные от украинских получателей его услуг миллионы его буквально заставляли сами украинские власть имущие).

Гейтс также признался в суде в ряде нарушений закона, которые совершил в период с 2006 по 2014 годы, когда работал в Украине. На Кипре, Гренадинских островах, в Великобритании на его имя, а также на имя Пола Манафорта и руководителя его украинского офиса Константина Килимника были зарегистрированы полтора десятка компаний, с помощью которых впоследствии отмывались деньги.

Об их наличии и количестве бывшие партнеры умышленно не рассказывали ни министерству финансов, ни американской налоговой, как того требует закон. Они также порой выдавали прибыль за средства, взятые в долг, таким образом уклоняясь от уплаты налогов и объяснений относительно происхождения этих средств.

Как рассказал Гейтс, Ринат Ахметов – первый в списке украинских заказчиков услуг Манафорта. По данным обвинения, которые подтвердил бывший партнер политтехнолога, главный спонсор Партии Регионов оплачивал услуги политтехнолога с помощью компании, расположенной на Кипре. С ее счетов он переводил средства компании Манафорта, по странному стечению обстоятельств, тоже расположенной на этом острове. Обоснование платежа: оплата услуг по построению бренда и политического проекта Партия Регионов, создание ее платформы, структуры, консультации во время выборов, возвращение Партии Регионов во власть, приведение на президентский пост Виктора Януковича в 2010 году.

Оплачивали консультации Манафорта и другие высокопоставленные украинские политики. В частности, Сергей Тигипко. Причем таким же образом, что и Ахметов– переводя средства со счетов своей кипрской компании фирме Манафорта, расположенной на том же острове.

Бывший руководитель Администрации президента Януковича Сергей Левочкин. По подсчетам Гейтса, в общей сложности заплатил Манафорту несколько миллионов долларов за его политические консультации. И украинский политик, и американский политтехнолог также использовали свои кипрские компании для перевода и получения средств.

Андрей Клюев и Борис Колесников – также платили Манафорту за его услуги с помощью переводов со счетов компаний, расположенных на Кипре.

Как представляется, на суде над Манафортом всплывут еще многие детали того, за что и как украинские заказчики оплачивали услуги американского консультанта и членов его команды. Правда, ожидать, что эти сведения вызовут бури в украинском политическом и информационном пространстве не приходится. И причина не в летнем затишье – прививку информацией о счетах ТОП-фигур украинской политики в панамских офшорах (т.н. скандал Panama Papers) общество благополучно получило два года назад.

Хотя, конечно, оппоненты «засветившихся» в суде на Манафортом украинских политиков так или иначе постараются использовать озвученную там информацию в политической борьбе – как-никак президентская кампания почти уже на дворе…

Андрей Миселюк, «Левый Берег»