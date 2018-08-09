Загнанная крыса начинает кидаться. О возможной реакции России на новые санкции США

Новые и очень жесткие санкции США загоняют кремлевскую клику Путина в угол. От отчаяния, безнадежности и желания повысить свою стоимость при капитуляции Кремль начнет гадить всем до кого дотянется. К этому надо быть готовыми.

Похоже, что новые американские санкции против банковского, нефтяного и финансового секторов РФ – это именно то, что может по-настоящему подорвать экономическую мощь Кремля. Прямо вот очень сильно, пишет на своей странице в Facebook Иван Яконина.

Но Путин и его миньоны не будут просто сложа руки сидеть и смотреть на это. У них есть очень богатые возможности, чтобы испортить жизнь очень многим людям – и близким соседям, и далеким странам.

Похоже, что новые американские санкции против банковского, нефтяного и финансового секторов РФ — это именно то, что… Опубліковано Yakovina Ivan Середа, 8 серпня 2018 р.

Надо быть готовыми ко всему, брезгливости там нет, поэтому в ход могут пойти самые циничные методы.

Особенно если Крыса почувствует, что люди загнали его в угол. А именно к этому все и идет.

Иван Яконина, Facebook