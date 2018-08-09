Черный август. Насколько болезненны новые санкции США против России?

В США подготовлен новый законопроект об ужесточении санкций против России. Фактически он делает Россию окончательно токсичным изгоем с заслуженным ярлыком – «спонсор терроризма».

Шесть сенаторов Конгресса США подготовили новый законопроект об ужесточении санкций против России. Перечислю важные пункты/смыслы готовящегося в США «Акта по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018», пишет на своей странице в Facebook Иван Яконина.

Бюрократический:

– «Спаять» самые разные санкции против РФ в единую систему.

Перечислю важные пункты/смыслы готовящегося в США "Акта по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018"… Опубліковано Yakovina Ivan Середа, 8 серпня 2018 р.

– Создать в Госдепе совместный с Казначейством орган, который будет следить за неукоснительным исполнением санкций и принимать необходимые оперативные решения. Название – Sanctions Office («Санкционный отдел»).

Банковский:

– Закрыть крупнейшим госбанкам РФ – Sberbank, VTB Bank, Gazprombank, Rosselkhozbank, Promsvyazbank, Vnesheconombank – доступ к любым операциям с долларом США и заморозить их активы. (Это будет просто катастрофой для российского бизнеса).

Нафтегазовый:

– Наказывать любые компании мира за участие в российских энергетических проектах стоимостью более $250 млн за пределами РФ и более $1 млн в самой России. (Конец «Северному Потоку-2»).

– Запретить кредитование и поставку оборудования/технологий российским газовикам и нефтяникам.

Финансовый:

– Запретить американским компаниям, банкам и частным лицам операции с российским госдолгом. Это практически полностью отрежет Москву от кредитных денег.

Персональный:

– Разведка начнет поиски по всему миру личных богатств Владимира Путина и членов его семьи (надо думать и личных виолончелистов тоже).

– Казначейство обязано уточнить «Кремлевский список» олигархов, генералов и чиновников, подпадающих под санкции.

Ну и вишенка на торте – поручение Госдепу признать Россию государством – спонсором терроризма. Если произойдет и это, то санкции будут еще усилены. (Хотя куда уж больше?).

Имплементация закона должна начаться в течение 120 дней с момента его вступления в силу.

От себя замечу, что это термоядерная бомбардировка российской экономики и геноцид всего правящего в РФ класса. Если российские олигархи срочно не скинут Путина, они могут лишиться вообще всего.

С чем я их от души и поздравляю!

Иван Яконина, Facebook