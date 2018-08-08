Россия собирается раздавать гражданство украинцам

В России собираются наделить нацлидера полномочиями определять категории иностранцев и лиц без гражданства, которым предоставляется гражданство по упрощенной процедуре. Соответствующий законопроект содержит формулировки указывающие на граждан Украины, в качестве таких лиц.

Правительство России предлагает дать президенту РФ полномочия определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которые смогут получить российский паспорт в упрощенном порядке. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму Российской Федерации, сообщает «Русская служба BBC».

Как отмечается в пояснительной записке, это упростит процедуру получения гражданства для «соотечественников, проживающих в странах со сложной общественнополитической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты и (или) смена политического режима».

Толкование понятия «смена политического режима» в документе не приводится.

Законопроект также смягчает требования к участникам госпрограммы по переселению в Россию соотечественников, получивших разрешение на временное проживание или вид на жительство.

Прежде всего, речь идет об отмене обязательной регистрации по месту жительства.

Как заявляют авторы документа, она стала препятствием в получении российского паспорта для многих граждан Украины, «прибывших на территорию РФ в экстренном массовом порядке», и привела к практике фиктивной регистрации.

Авторы законопроекта напоминают, что каждый участник госпрограммы должен получать разрешение на временное проживание или вид на жительство.

При оформлении этих документов иностранцы обязаны пройти медкомиссию, по результатам которой им выдается документ, подтверждающий, что у них нет опасных инфекционных заболеваний и болезней, связанных с ВИЧ, а также что они не принимают наркотики, говорится в документе.

Кроме того, все иностранцы, получившие разрешение на временное проживание в России или вид на жительство, обязаны предоставить отпечатки пальцев из-за «возрастающей террористической угрозы».

Внесение законопроекта совпало с десятилетием со дня начала вооруженного конфликта между Россией и Грузией, после которого Москва объявила о признании независимости самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии.

«Русская служба BBC»