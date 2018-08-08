В России могут допустить сметь Сенцова в назидание другим политузникам

Состояние здоровья политузника Сенцова вызывает опасение за его жизнь, но российская репрессивная машина вполне допускает его смерть в «воспитательных целях». В Москве в поддержку политузника развернули баннер на Крымском мосту.

На Крымском мосту в центре российской столицы развернули огромный баннер с изображением Олега Сенцова и требованием освободить политзаключенных в РФ. Об этом сообщает в Facebook российская журналистка Виктория Ивлева.

«Сегодня рано утром на Крымском мосту в Москве появился вот такой баннер. И не надо думать, что в России нет свободных, неравнодушных и совестливых людей», – пишет она.

СЕНЦОВ. ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМОЙСегодня рано утром на Крымском мосту в Москве появился вот такой банер.И не надо думать,… Опубліковано Victoria Ivleva Вівторок, 7 серпня 2018 р.

Журналистка напомнила, что Олег голодает в российской колонии уже 87-й день.

Адвокат Дмитрий Динзе сообщил в Facebook, что узнал от дипломатов, которые контактируют с Россией в решении вопроса с Сенцовым, что Олега не собираются отпускать.

«По типу» пусть помирает в назидание другим заключенным». Если это правда, то я даже не знаю, как это комментировать», – возмущается юрист.

Я конечно не любитель слухов, мне больше факты интересны, а лучше оформленные, но здесь другая ситуация. По информации… Опубліковано Дмитрієм Динзе Вівторок, 7 серпня 2018 р.

Также Динзе рассказал, что защита Сенцова обратилась в письме к представителю России в ЕСПЧ с просьбой перевести Олега в медицинский центр «Святого Луки» в Симферополе, однако сам политзаключенный не хочет этого.

«Ребята! Спасибо большое за всестороннюю заботу, но мне вряд ли разрешат перевод в Симферополь. А если и разрешат, то не факт, что там будет лучше. А если и будет лучше, то вообще не факт, что меня туда довезут живым», – написал Сенцов на копии письма своего адвоката Натальи Добревой.

Сенцов Олег не верит в обеспечительные меры со стороны России. Ранее его привозили в гражданскую больницу для… Опубліковано Дмитрієм Динзе Вівторок, 7 серпня 2018 р.

«Мое состояние не для транспортировки сейчас, так что я останусь там, где я есть … Никакие другие врачи меня не излечат, потому что я не болею, а голодаю и не собираюсь останавливаться», – резюмирует он.

Сестра украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова, Наталья Каплан, написала о катастрофическом состоянии украинца.

«Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение. Спрашивает, интересуется ли кто-то еще его голодовкой, ему не передают писем, никаких! Говорит, что он сейчас в информационном вакууме и вообще не знает, что происходит», – написала Каплан.

Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что… Опубліковано Натал'єю Каплан Середа, 8 серпня 2018 р.

7 августа после посещения Олега Сенцова в российской колонии адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что у политзаключенного ухудшилось состояние здоровья. В частности, у него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту.

Вскоре в Федеральной службе исполнения наказаний России заявили, что состояние здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова «удовлетворительное». Об этом сообщает управление ведомства в Ямало-Ненецком округе.

В ведомстве утверждают, что Сенцов «находится под постоянным динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание, и врачей-специалистов «Лабитнангской городской больницы».

Отмечается, что его ежедневно осматривают медработники, проводятся клинико-лабораторные и инструментальные исследования.

«Ему назначено и проводится лечение, направленное на поддержку основных функций органов и систем организма, недопущение развития осложнений», – заявляют в пресс-службе ведомства.

Его представители добавили, что не выявили ухудшения состояния здоровья Сенцова после проведения 6 августа лабораторного обследования политзаключенного.

«Состояние здоровья Сенцова А.Г. оценивается как удовлетворительное», – подытожили в управлении ведомства в Ямало-Ненецком округе.

«Украинско-Российское обозрение»