Обмен пленными будет главной темой на предстоящих переговорах в Минске, – Геращенко

На 21-22 августа запланирован очередной раунд переговоров в Минске по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Ключевым вопросом переговоров станет обмен пленными.

Ключевой темой переговоров участников Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина, ОБСЕ, РФ) в Минске 21-22 августа станут украинские политзаключенные в России и заложники. Об этом написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

«21-22 августа будут двухдневные переговоры в Минске. Тема заложников и политзаключенных – ключевая», – написала Геращенко.

Она подчеркнула, что украинская сторона готова к компромиссам в этом вопросе.

Сьогодні мами і дружини заручників з ОРДЛО розпочали низку акцій на підтримку своїх рідних. Зі стрічки фб бачу , що… Опубліковано Iryna Gerashchenko Середа, 8 серпня 2018 р.

«В течение этих месяцев делали несколько предложений, к сожалению, все они отвергаются РФ и ОРДЛО», – напомнила вице-спикер.

«Они занимают деструктивную позицию «всех установленных на всех установленных», подтверждая нам меньше 30 наших, требуя почти 300, среди них граждане РФ, беркутовцы и тд. К сожалению, и представители ОБСЕ в группе делают вид, что не понимают неприемлемость такой позиции, которая является несправедливой, нечестной и отсекает для Украины возможность бороться за украинцев в тюрьмах РФ в обмен на русских», – написала Геращенко.

Напомним, на последних переговорах в Минске украинской стороне не удалось достичь никакого прогресса в вопросе обмена пленными. Российская сторона потребовала изложить предложение обмена в письме, что и сделала украинский омбудсмен Людмила Денисова. Однако, как и на предыдущие письма, российская сторона не дала никакого ответа.

Сегодня днем родственники военнопленных солдат Вооруженных сил Украины Александра Коринькова, Сергея Глондаря, Богдана Пантюшенко вышли на акцию к Администрации президента.

«Украинско-Российское обозрение»