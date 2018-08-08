Украина запретила к ввозу учебник изданный в России

В учебнике обнаружены грубые исторические ошибки в текстах для переводов. Кроме того запрещен ввоз художественной книги содержащей элементы пропаганды государства-агрессора.

Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз в Украину учебника «Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги» и книги «Шпионки. 12 женщин, рискнувши всем». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отказ на ввоз учебника основан на экспертизе Госкомтелерадио: в учебнике М. Гацкевича по английскому языкув текстах для перевода с английского утверждается, что Киев был столицей России, а также фальсифицируются другие исторические факты. Эксперты считают эти «исторические ошибки» проявлением пропагандистских манипулятивных технологий государства-агрессора.

Кроме того, в книге «Шпионки. 12 женщин, рискнувшие всем», на ввоз которой Госкомтелерадио не дал разрешения ООО «Якабу Трейд», присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора, в частности, ее силовых структур.

На данный момент в перечне запрещенных для ввоза в Украину книг 63 издания.

Напомним, ранее Госкомтелерадио запретил ввоз в Украину книги юмориста Михаила Задорнова, Валентина Гнатюка и Юлии Гнатюк «Руны Вещего Олега» и еще 3 российских издания.

С мая 2017 года до июля нынешнего года Госкомтелерадио выдало разрешения на ввоз в Украину почти 17,5 тысячи наименований российской печатной продукции, но отказал во ввозе 210,5 тыс. экземпляров изданий антиукраинского содержания. В марте 2018 года комитет начал конфисковывать российские издания, ввезенные без разрешения, и штрафовать тех, кто их ввозит.

Гостелерадио Украины