Украина призывает наказать пророссийского пропагандиста Филлипса за террор в Украине

Киев призывает власти Великобритании провести расследование террористической деятельности на востоке Украины задержанного в Лондоне пророссийского провокатора и пропагандиста, британца Грэма Филлипса. Об этом говорится в заявлении посольства Украины в Великобритании на странице в Twitter.

Накануне Филлипс ворвался в здание посольства Грузии в Лондоне во время выставки о российско-грузинской войне 2008 года. Его оперативно задержала дипломатическая полиция. Филлипс, скандально известный журналист телеканалов «Russia Today» и «Звезда», выкрикивал антигрузинские и антинатовские лозунги, заявили в грузинском МИД.

«Мы осуждаем жестокую, аморальную атаку пропагандиста России на посольство Грузии. Мы надеемся, что полиция Великобритании проведет расследование этого нападения, а также его террористической деятельности на востоке Украины, основываясь на материалах, которые мы направили Министерству иностранных дел», — говорится в заявлении украинского посольства.

We condemn brutal, immoral attack of #RU propagandist @GrahamWP_UK agnst @GeoEmbLondon @tberuch. We hope that UK police will conduct investigation of this attack as well as his terrorist activity in Eeastern UA based on materials we sent to @foreignoffice https://t.co/BmTJ1jvQPK pic.twitter.com/t1FNC5BX3E

— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) August 8, 2018