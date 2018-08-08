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Новости

Украина призывает наказать пророссийского пропагандиста Филлипса за террор в Украине

«Украинско-Российское обозрение»
08 августа 2018

Власти Украины призывают Британию наказать пророссийского пропагандиста и провокатора Грэма Филлипса устроивший накануне провокацию в грузинском посольстве в Лондоне. Украина надеется на расследование террористической деятельности Филлипса на Донбассе.

Киев призывает власти Великобритании провести расследование террористической деятельности на востоке Украины задержанного в Лондоне пророссийского провокатора и пропагандиста, британца Грэма Филлипса. Об этом говорится в заявлении посольства Украины в Великобритании на странице в Twitter.

Накануне Филлипс ворвался в здание посольства Грузии в Лондоне во время выставки о российско-грузинской войне 2008 года. Его оперативно задержала дипломатическая полиция. Филлипс, скандально известный журналист телеканалов «Russia Today» и «Звезда», выкрикивал антигрузинские и антинатовские лозунги, заявили в грузинском МИД.

«Мы осуждаем жестокую, аморальную атаку пропагандиста России на посольство Грузии. Мы надеемся, что полиция Великобритании проведет расследование этого нападения, а также его террористической деятельности на востоке Украины, основываясь на материалах, которые мы направили Министерству иностранных дел», — говорится в заявлении украинского посольства.

Ранее посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко просила Великобританию остановить в Украине пророссийскую пропагандистскую и провокационную деятельность Грэма Филлипса.

Напомним, в июле 2014 года Служба безопасности Украины задержала Филлипса и приняла решение о его выдворении за пределы Украины с запретом въезда на три года. После этого он вернулся в Россию, а оттуда — на Донбасс и продолжил работу.

«Украинско-Российское обозрение»

Tags: Великобритания, война, Грузия, Россия, Украина

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