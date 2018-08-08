План российского вторжения в Грузию был разработан в 2007 году, – Иванов

Российские должностные лица продолжают откровенничать насчет войны с Грузией в августе 2008 года. Спецпредставитель российского нацлидера Иванов, бывший в то время министром обороны рассказал о секретном плане войны против Грузии.

Спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов рассказал о секретном плане, разработанном Генштабом в 2007 году на случай полномасштабных военных действий с Грузией в Южной Осетии. Об этом Иванов, который на тот момент был министром обороны, а во время конфликта с Грузией занимал пост вице-премьера, сообщил в интервью изданию «КоммерсантЪ».

Иванов отказался раскрыть детали плана, отметив, что одна его часть «была выдержана хорошо». Речь шла о защите Рокского тоннеля.

«Это дорога жизни, и мы прекрасно понимали, что стоило бы грузинским войскам захватить Рокский тоннель, говорить о дальнейшем развитии событий можно с большой долей вероятности», – уточнил он.

Еще одна деталь, которую не удалось выполнить, – требование об исключении из участия в конфликте призывников.

«В плане было предусмотрено, что в случае необходимости военного вмешательства и принуждения Грузии к миру на территорию Южной Осетии вступают только воинские части, полностью укомплектованные контрактниками», – рассказал Иванов, уточнив, что это было его требование.

Выполнить его на практике не удалось.

«Так получилось, что пока этот план искали, пока доставали из сейфа, пока изучали, а действовать надо было мгновенно, ну не получилось в этой части», – признал он.

По словам Иванова, западные партнеры убеждали Москву в том, что находившийся у власти в Грузии президент Михеил Саакашвили не решится на военный конфликт.

«Сергей, не беспокойтесь, он красную черту не перейдет», – вспоминает Иванов приватные беседы с экс-госсекретарем Кондолизой Райс.

«Понимаете, мы, конечно, не совсем наивные люди такие, дурачки, которые верят всему, что нам говорят», – пояснил Иванов причины разработки плана.

Уже после конфликта Райс говорила ему, что США не стоят за атакой.

«Она призналась, конечно, что это инициатива Саакашвили и что он виновник войны», – пересказал Иванов еще один неофициальный разговор с экс-госсекретарем.

«В частной беседе она фактически признала, что Саакашвили сорвался с поводка», – добавил Иванов.

Напомним, США призвали РФ вывести вооруженные подразделения из Грузии.

«КоммерсантЪ»