В Крыму установили бюст на могиле Януковича-младшего

На кладбище, где похоронены солдаты и матросы погибшие при обороне Севастополя во время Крымской войны, на одной из появился бюст Виктора Януковича-младшего.

На Братском военном кладбище в аннексированном Севастополе появился надгробный памятник Виктору Януковичу-младшему, который погиб на озере Байкал в марте 2015 года. Как сообщает корреспондент «Крым.Реалии», на небольшом постаменте установлен бюст с указанием дат рождения и смерти младшего сына бывшего президента Украины.

На памятнике написано «Виктор Викторович Янукович».

Над ним, на арке, – цитата из Евангелия от Иоанна: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя».

Территория возле могилы ограждена каменным забором.

Виктор Янукович-старший в феврале 2014 года сбежал в Россию, его сыновья – бизнесмен Александр и народный депутат от «Партии регионов» Виктор – тоже уехали из Украины.

Виктор Янукович-младший любил гонки и, как сообщали СМИ, погиб на озере Байкал.

20 марта 2015 года «Фольксваген» провалился под лед. 33-летний москвич Виктор Давыдов погиб, а пятеро пассажиров якобы спаслись. Фамилию Давыдова до брака с Виктором Федоровичем Януковичем имела его жена Людмила.

23 марта тело Януковича-младшего чартерным рейсом доставили из Иркутска в Симферополь, а затем в Севастополь, где похоронили на Братском кладбище.

По сообщениям СМИ, отец погибшего присутствовал на похоронах.

Мемориальное братское кладбище времен Крымской (Восточной) войны (1853-56 гг.) расположено на северной стороне Севастополя, на нем захоронены солдаты, матросы и офицеры, погибшие в боях за Севастополь, а также известные и заслуженные горожане.

«Крым.Реалии»