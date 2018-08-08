Россия готовит для Украины грузинский сценарий «принуждение к миру», – Цимбалюк

Опыт полученный Россией при проведении операции «принуждение Грузии к миру» в 2008 году обязательно используют, как базовый сценарий для решения «украинского вопроса».

Принято считать, что 8.08.2018 началась российско-грузинская. На самом деле российские «миротворцы» задолго до этого превратились в оккупационных корпус.. Все это и многое другое – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Договориться с ними было невозможно, точно также как и в Приднестровье. После «революции роз» амбициозный Миша инициировал массу инициатив по реинтеграции, все они были отвергнуты Москвой.

Все сценарии как под копирку реализовываться в Украине. Хотите узнать, что готовят «братья» смотрим на Грузию, аннексия Крыма – это еще не конец истории.

Ополченец» в Цхинвале и «ополченец» в Донецке одет в одинаковую российскую военную форму.

В 2019 году Кремль попробует продавить Украину после выборов, а если не получится с новой силой используют танки и артиллерию.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»