Украина и Россия: крик души Медведева

Российская многоходовочка сложилась с Грузией в 2008 году, но несложилась с Украиной сейчас. Но хуже, что все это, похоже, вернется и к этому нужно быть готовым.

«Хотя, скажем прямо, позиция российской стороны заключается в том, что и применительно к событиям, которые случились на Украине, если бы наши партнеры проявили большую кооперабельность, если бы они не пытались сразу перевести стрелки на Российскую Федерацию, а проявили бы лучшую сбалансированность, как это, например, было в 2008 году, ситуация была бы гораздо проще». Это Медведев в интервью «КоммерсантЪ» сравнил агрессии против Грузии и Украины, пишет на своей странице в Facebook постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Прекрасная цитата. Прям «крик души».

«Хотя, скажем прямо, позиция российской стороны заключается в том, что и применительно к событиям, которые случились на… Опубліковано Dmytro Kuleba Вівторок, 7 серпня 2018 р.

Во-первых, от этого откровения немного должно подгорать у тех на Западе, кто в 2008 помогал России своей «кооперабельностью» и «сбалансированностью». Хотя, если честно, ничего там не подгорает. Сливки сняты. История забыта.

Во-вторых, очевидно, что в 2014-м у России был расчет, что как и в 2008-м, Запад будет беспомощен и быстро все простит. И Украина не удержит удар.

Но не тут-то было (почему – это другая история). И за это просчет они расплачиваются. Многоходовочка не сложилась.

Кому интересны исторические параллели, посмотрите интервью Кондолизы Райс «Громадському». Как она предупреждала Саакашвили, что США не помогут, призывала держать армию в казармах, и как Лавров требовал, чтобы грузины таки вернули армию в казармы.

Все это нам тоже пришлось пройти через шесть лет. А до этого артисты в Украине, которые все еще не бедствуют на политической арене, выгораживали Россию и рассказывали, что Грузия сама во всем виновата.

Хуже всего, что все это, похоже, вернется. Предотвратить волны могут сильная экономика и армия. Поэтому зарабатываем и вооружаемся, вооружаемся и зарабатываем.

Дмитрий Кулеба, Facebook