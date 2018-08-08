Россия меняет декорации на Донбассе. Освобождение россиян из подвалов «ЛДНР»

Надо полагать, Кремль хочет повторить в ОРДЛО трюк, опробованный в Приднестровье. В ход пущен информационный вброс, под прикрытием которого кураторы ОРДЛО зачистят оккупационные администрации.

Журналист «Новой газеты» Георгий Александров, автор скандальной статьи о нескольких сотнях россиян, содержащихся в тюрьмах «ДНР», и, гораздо реже «ЛНР», внезапно сообщил в своем ФБ, что с ним, якобы, связался адвокат «одного из парней, которых держат по беспределу в местах заключения в «ДНР»» и написал, что после выхода его статьи «россиянам начали потихоньку отменять приговоры». «Моего подзащитного, – цитирует безымянного адвоката Александров, – со сроком в 20 лет сегодня уведомили об отмене приговора. Он позвонил командиру своему бывшему с моего телефона, тот ответил– да, с Кремля пришло ц/у, россиянам пересмотреть дела». Об этом пишет на страницах издания «Деловая Столица» Сергей Ильченко.

«Все не зря», – подводит итог Александров.

Не могу держать в себе. Иногда (редко, но бывает) получаешь прямо детскую радость от своей работы. Только что со мной… Опубліковано Георгієм Александровим Понеділок, 6 серпня 2018 р.

И, действительно, не зря – понятно ведь, что сами по себе такие звезды не загораются. Особенно, если вспомнить, что статья в «Новой» вышла первого августа, а «ц/у из Кремля» начало действовать уже с шестого. Иными словами, статья была просчитанным информационным вбросом, сам Александров, к слову, вполне себе сторонник «русского мира» если судить по его комментариям в ФБ, да и по тону самой статьи, исполнил при этом роль сливного бачка, а «Новая газета», после уничтожения нескольких журналистов, сделавших ей имя в качестве независимого издания, органично вошла в российский дезинформационно-сливной пул и ныне используется в кремлевских спецоперациях на общих основаниях, наравне с, к примеру «Эхом Москвы», и прочей карманной типа-оппозиционной шушерой.

Все это вполне очевидно. Менее очевиден смысл самого слива – но и тут, вслушиваясь в звуки, которые издает такого рода информационная сантехника, можно уловить общий смысл происходящего.

Какие моменты важны? Первое: за исключением максимум одного-двух десятков идиотов, въехавших в ОРДЛО просто по глупости, и честно заслуживших дарвиновскую премию в виде пули в местном подвале, большинство из сидящих там россиян – бывшие боевики. Их никому не жаль, кроме их родни, и уже совершенно точно их никому не жаль в Кремле. Говорить же о справедливости или несправедливости их нахождения в заключении, о наличии или об отсутствии оснований для их ареста и «суда» вообще бессмысленно. В бандитском анклаве нет и не может быть никакой законности – а арестованы они именно по «законам» «ДНР» и «ЛНР».

Второе: очевидно, что выпустят не всех, и это признает в комментариях и сам Александров. По его оценкам, число россиян, которых держат в «ДНР» в заключении, не превышает 500. Допустим, что еще 200 наберется в «ЛНР». Допустим, что отпустить вознамерились половину из них – едва ли больше, поскольку там есть и такие монстры, которых можно держать только в клетке, и более нигде, а о возвращении их в Россию не может быть и речи. То есть, речь идет максимум о трех с половиной сотнях освобожденных. Вероятнее же всего их будет намного меньше – два, от силы три десятка.

Но если бы Кремлю срочно понадобились полторы-две сотни головорезов для укрепления, к примеру, ЧВК Вагнера, несущей потери в ЦАР, освободить их можно было бы безо всякой огласки, и так же тихо отправить на место окончательной утилизации на африканском континенте. Так что дело тут, определенно, не в кадровом голоде. Судя же по скандальному сливу, нам готовятся продемонстрировать измученных пытками страдальцев, которых держали в тюрьмах ОРДЛО «ни за что».

Такой ход может означать одно: в Кремле готовят смену декораций. Совершенно аналогичный сценарий незадолго до этого был реализован в молдавском Приднестровье. Отморозок Евгений Шевчук сначала без особых проблем сбежал в Молдову, затем в Москву, а затем на Мальту, откуда и подал против России иск в Европейский суд по поводу своих нарушенных прав. Ясно, что после такого иска все утверждения о том, что Шевчук был российским инструментом, и что отдавая приказы арестовывать, пытать и убивать людей в ПМР он просто выполнял указания из Москвы, выглядят крайне неубедительно.

Новое же руководство ПМР ведет себя очень осторожно, и аккуратно лавирует между Москвой, Кишиневом и Брюсселем – да, с полным почтением к Москве, но все же явно отдельно от нее. Таким образом Россия аккуратно соскакивает с обвинений в том, что Приднестровье является оккупированной ей территорией, и это происходит несмотря даже на то, что присутствие в Приднестровье российских войск вполне официально признано всеми.

Надо полагать, похожий трюк Кремль готовит и в ОРДЛО. Сначала жертвы пыток покажут по телевидению и укоризненно покачают головой, сетуя на суровые донецко-луганские нравы. Затем, немного оклемавшись, эти страдальцы подадут иски в Европейский суд, а, поскольку администрация ОРДЛО не является стороной, которой можно предъявить такой иск, то они будут поданы против Украины и России.

Обе стороны станут, естественно, отрицать свою причастность, и ситуация надолго – на несколько лет как минимум, зависнет в воздухе, благо, Россия прекрасно научилась на десятилетия замораживать неудобные ей дела в ЕСПЧ. Тем временем, нынешнее руководство «ДНР» и «ЛНР» неожиданно сбежит, и, либо растворится в воздухе, либо всплывет где-то там, откуда нет выдачи.

В числе удобных стран такого рода помимо России можно назвать Израиль, не выдающий своих граждан – а гражданином Израиля может стать всякий еврей или член еврейской семьи; Молдову, фактически отказавшуюся выдать Украине беглого судью Чауса – прямого отказа нет, но выдача затянулась на целую вечность, или, скажем, Мальту и Кипр, чье гражданство легко купить в обмен на инвестиции в местную экономику. Есть и более экзотические варианты – и много их.

Новые же люди, вставшие у власти, будут гораздо умереннее старых. На них не будет крови, а, значит, не будет и формальных препятствий для переговоров с ними – и тут-то на Украину немедленно начнут давить всеми мыслимыми способами. Конечно, все будут понимать, что это за подставные фрукты, но понимать – одно, а доказать – другое.

Одним словом, начнется аккуратный и продолжительный торг по вталкиванию «ДНР» в Украину. «ЛНР» же, судя по всему, пока придержат в резерве, на случай если что-то пойдет не так и понадобится резко качнуть ситуацию.

Сергей Ильченко, «Деловая Столица»