За что любят Трампа?

Что необходимо делать и не делать, чтобы стать таким популярным, как нынешний президент США Трамп? Почему не смотря на все обстоятельства прихода Трампа к власти, его продолжают поддерживать не только избиратели, но Республиканская партия.

После того, как Дональд Трамп учинил разгром на недавнем саммите НАТО, а затем втянул США в торговую войну с большинством партнеров, можно подумать, что он стал крайне непопулярным среди населения. Об этом на страницах «The Conversation», в соавторстве с доцентом Университета TÉLUQ (Канада) Джоэлем Баском, пишет социолог, доцент с организационной коммуникации Университета TÉLUQ Николас Бенчерки, перевод подготовлен изданием «Новое Время».

И 87% республиканцев продолжают одобрять политику президента США.

Такое непоколебимое поведение со стороны большинства избирателей Трампа удивляет, учитывая все те президентские заявления, от которых волосы встают дыбом. Он обвиняет уважаемые медиа в создании фейковых новостей, и в то же время сам передает сомнительную информацию. Он подрывает авторитет СМИ и научных учреждений, которые традиционно занимаются передачей знаний. Его стиль коммуникации не зависит от правды.

Мы считаем, что Трамп остается популярным из-за своего умения рассказывать истории, а они, как правило, не столь соотносятся с правдой, как другие заявления. Люди воспринимают истории, даже если те содержат фактические ошибки: прежде всего они отражают собственный опыт.

Сюжетная парадигма

В начале 80-х профессор по коммуникациям Уолтер Фишер из Университета Южной Каролины ввел в социологию понятие «нарративный поворот» (от англ. Narrative – история). Он определил людей как гомо наративусов, или «животных пользующихся символами».

Фишер рассматривал человеческую коммуникацию как обмен историями. Рассказывая истории, мы понимаем мир вне достоверности утверждений, которые составляют их основу. Истории позволяют нам создавать связи между событиями. И мы оцениваем эти связи, исходя из собственных убеждений о мире. Иными словами, Трамп – как и все другие популисты – рассказывает истории, позволяющие его сторонникам видеть мир так, как им диктуют их знания, опыт, представления.

По мнению Фишера, история выглядит последовательной, если ход описанных в ней событий хорошо продуман, а связь между символами логичен. Это и есть первый критерий: согласованность описываемого.

Хорошая история должна также иметь плеяду положительных персонажей, которые, например, вместе проходят какой-то квест. Они могут искать что-то материальное – деньги или другую желаемую цель – или нематериальное – счастье, справедливость. Некоторые персонажи помогают друг другу завершить этот квест. Другие – их оппоненты – тоже в поисках того же.

Мы воспринимаем историю как правдивую, если она резонирует с нашим взглядом на мир. Это критерий правдивости описанного. Читатель или слушатель может чувствовать себя растерянным, если история не перекликается с его опытом или тем, что мы считаем правдой.

Фикция предполагает больший процент выдумки, чем другие жанры, но так или иначе тоже должна как-то соотноситься с правдой.

Истории, которые снова сделают Америку великой

Тем не менее, истории, которые доносят политики, должны рассказывать о мире правду. И на деле далеко не всегда политика доносит истории о реалиях – как вот наука – скорее о мире, который мы сами знаем.

Вот почему различные группы населения воспринимают истории Трампа по-разному. Для части населения факты, представляемые экспертами – то есть прошедшие проверку, опираются на статистику или важные редакционные статьи – не звучат логично, ведь не отражают мир, в котором живут эти люди.

Лучший пример использования Трампом метода сторителлинга – это его обещание возвести стену, которая перекроет вход в США «нелегальных» мексиканцев, а также его действия по приостановлению иммиграции людей из стран, где живут преимущественно мусульмане. Эти истории подпитывали действия, и хотя последние себя полностью дискредитировали, и все же перекликались с очень хорошо укоренившимися фантазиями американцев о работах, «украденных» мексиканцами или террористических актах, совершенныех мусульманами.

Все эти истории соответствуют критериям Фишера.

Во-первых, они согласованы, поскольку протагонисты постоянные в своих заявлениях, где называют мусульман и мексиканцев «плохими парнями», которые воруют работу у американцев и ставят под сомнение национальную безопасность. Во-вторых, они правдивы, так как перекликаются с представлениями многих американцев, страдающих от безработицы и не чувствуют себя в безопасности – не говоря уже об их боязни иностранцев.

Трамп важен для тех, кого оставили за дверью

Учитывая глобализацию производственного сектора, и неспособность адаптироваться к этим изменениям в силу существования слабой системы образования, некоторые американцы живут в мире, который они больше не понимают. Они чувствуют себя бессильными. Истории Трампа заставляют их снова чувствовать себя великими.

Как ранее объяснял немецкий философ Фридрих Ницше, желание удержать власть всегда олицетворяющую собой не желание понять мир, а скорее желание изменить его так, чтобы он начал отвечать нынешним представлениям.

Поэтому вместо предлагать американцам адаптировать свои знания к новым социальным и экономическим реалиям своей страны, Трамп предлагает им политику-перфоманс: он изменит мир так, чтобы он соответствовал их представлениям.

Трамп, так сказать, вновь наделяет этих людей силой, предлагая место в тех историях, откуда их вытолкали.

Николас Бенчерки, Джоэль Баск, «The Conversation»