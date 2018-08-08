Путин предложил Трампу взаимное разоружение России и США

Стало известно, что во время встречи лидеров США и России в Хельсинки, Путин передал Трампу ряд предложение по взаимному разоружению двух стран.

Во время встречи в Хельсинки президент РФ Владимир Путин передал главе Белого дома Дональду Трампу документ, содержащий ряд предложений относительно взаимного разоружения. Об этом сообщило американское издание «Politico», которое утверждает, что источником утечки документа являются российские официальные лица, причастные к организации встречи.

Документ был передан Трампу в ходе двухчасовых переговоров лидеров государств, происходивших тет-а-тет, пишет издание. Документ назван «Диалог по проблеме контроля над вооружениями».

Согласно тексту документа, Москва выразила готовность к нормализации отношений двух стран в сфере контроля над вооружениями. В частности, в перечне предложений содержится идея о продлении на 5 лет договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), который ограничивает размер ядерных арсеналов. Этот договор, подписанный Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году, рассчитан на десять лет с возможным продлением еще на пять лет по взаимной договоренности. Он ограничивает число развернутых ядерных зарядов и носителей ядерного оружия.

Также в переданном Путиным Трампу перечне предложений содержится идея о подписании нового договора, ограничивающего размещение вооружений в космосе.

В документе предусматривается создание механизма консультаций, которые предусматривают проведение переговоров в формате «2+2» между главами оборонных и внешнеполитических ведомств России и США.

Кроме того, Кремль представил инициативу о начале экспертных консультаций для выявления «дестабилизирующих видов оружия и учета их в механизме контроля над вооружениями».

В Белом доме отказались подтвердить или опровергнуть подлинность документа. Представитель Совета национальной безопасности Гарретт Маркиз заявил, что Трамп не получал никаких предложений от Путина в письменном виде.

Встреча между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным состоялась в Хельсинки 16 июля. На пресс-конференции Трамп ни разу не упомянул об Украине. Путин заявил, что США считают незаконной аннексию Крыма, и призвал Вашингтон давить на Киев для выполнения Минских соглашений.

Позже стало известно, что в Хельсинки Путин предложил провести референдум на оккупированном Россией Донбассе. В Белом доме заявили, что не поддерживают эту идею.

Трамп оказался под шквалом критики за свое выступление на пресс-конференции в Хельсинки.

«Politico»