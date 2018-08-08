Пророссийский пропагандист Филлипс устроил дебош в посольстве Грузии в Лондоне

В Лондоне скандально известный пророссийский пропагандист и пропагандист Филлипс ворвался в грузинское посольство в Лондоне и устроил там дебош. Грузинские власти считаю что атака санкционирована Россией.
В здание посольства Грузии в Лондоне во время выставки о российско-грузинской войне 2008 года ворвался пророссийский провокатор и пропагандист, британец Грэм Филлипс, которого оперативно задержала дипломатическая полиция. Об этом сообщила посол Грузии в Великобритании Тамара Беручашвили, передает грузинский телеканал «1tv».
Филлипс, скандально известный журналист телеканалов «Russia Today» и «Звезда», выкрикивал антигрузинские и антинатовские лозунги, заявили в грузинском МИД.
«Посольство стало жертвой российской агрессии, потому что туда внезапно вторгся человек с камерой, который агрессивно выкрикивал, что это пропаганда», – сказала Беручашвили.
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Опубліковано რადიო თბილისი / FM 93.5 / Radio Tbilisi Вівторок, 7 серпня 2018 р.
В отношении задержанного британская полиция ведет расследование.
«Мы ждем полной оценки этого инцидента», – заявил департамент прессы и информации Министерства иностранных дел Грузии.
Breaking News თავდასხმა საქართველოს საელჩოზე ლონდონში, დაკავებულნი არიან რუსეთის მოქალაქეები
Опубліковано რადიო თბილისი / FM 93.5 / Radio Tbilisi Вівторок, 7 серпня 2018 р.
Напомним, в июле 2014 года Служба безопасности Украины задержала Филлипса и приняла решение о его выдворении за пределы Украины с запретом въезда на три года. После этого он вернулся в Россию, а оттуда – на Донбасс и продолжил работу.
«1tv»