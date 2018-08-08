Порошенко и Помпео обсудили вопросы российской агрессии и оккупации Крыма

Президент Украины Порошенко и госсекретарь США Помпео обсудили вопросы связанные с отражением Российской агрессии, а так же оккупацией и аннексией Крыма. В ходе телефонного разговора были затронуты и другие вопросы.

Президент Петр Порошенко обсудил с госсекретарем США Майком Помпео вопрос освобождения аннексированного Крыма, противостояния России и выполнения Украиной обязательств по программе Международного валютного фонда. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся во вторник.

Сообщается, что во время общения были согласованы вопросы противодействия российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины, в том числе с учетом результатов встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Так, Помпео пообещал, что Соединенные Штаты не признают аннексию Крыма, а санкции против России будут расти, пока Кремль не изменит свою воинственную политику и не будет восстановлена ​​территориальная целостность Украины, включая оккупированный полуостров.

Кроме того, стороны обсудили вопросы координации действий для продвижения инициативы размещения международных миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса, включая возвращение контроля над неконтролируемым участком границы Украины с Россией.

Также в пресс-службе Порошенко добавили, что во время разговора не обошли вниманием тему освобождения политзаключенных.

В свою очередь в Госдепартаменте США отметили, что Помпео приветствовал принятие в Украине законов о создании Антикоррупционного суда и о национальной безопасности, а также призвал выполнить требования МВФ.

Пресс-служба президента Украины