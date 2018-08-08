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Политика

Очередной виток спекуляций вокруг «особого статуса Донбасса»

Тарас Клочко, «Деловая Столица»
08 августа 2018

Похоже, «зрада» на теме так называемого «особого статуса Донбасса» становится доброй украинской ежегодной традицией политической осени. Страсти разгорятся нешуточные, с прицелом на будущие выборы.

Дело в том, что срок действия закона «Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» или, как его называют в народе «Об особом статусе Донбасса», являющийся частью «безальтернативных Минских соглашений» снова истекает. В этом году это должно произойти 10 октября 2018-го, ровно через год, после публикации закона о продлении действия документа, принятого в сентябре 2014-го года, пишет Тарас Клочко на страницах издания «Деловая Столица».

И хотя до 10 октября еще больше двух месяцев, а Рада до сентября на каникулах, страсти вокруг «особого статуса» начинают кипеть уже сейчас, подогреваясь скорым стартом президентской избирательной кампании.

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Толчком к новому скандалу послужило письменное обращение спецпредставителя председательствующего в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Мартина Сайдика к руководству Верховной Рады, в котором тот просить снова продлить скандальный закон. Солидарность с еврочиновником тут же выразил вице-спикер и нардеп от БПП Ирина Геращенко, пояснив, что данный закон нужен украинским дипломатам «для усиления переговорной позиции относительно продления санкций против России».

«Кремль ожидает (обоснованно), что ВР в пылу предвыборных баталий уже не сможет пролонгировать закон, поэтому Украину обвинят в срыве политического блока и друзья Кремля в ЕС, которые мечтают об отмене санкций, получат железобетонный аргумент», – считает Геращенко.

На это тут же отреагировал экс-нардеп и член партии «Батькивщина» Андрей Сенченко, заявивший, что Геращенко совершила преступление, за что ее нужно «лишить неприкосновенности и отправить на скамью подсудимых».

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Ирина Владимировна, разумеется, не растерялась и тут же предложила коллегам-депутатам поставить вопрос о лишении ее неприкосновенности на голосования, чтобы потом устроить «суд с «Батькивщиной» «по вопросу отношения к будущему Донбасса». Заодно Геращенко обратилась к посольства США, Франции и Германии, посмотрите, мол, как партия Тимошенко еще не дорвавшись до власти пытается устроить ей репрессии за «политическую позицию, которую поддерживает весь мир». Что же будет, если Тимошенко таки станет президентом, риторически вопрошает Геращенко.

В то же время свое мнение по поводу продления «особого статуса» высказал и другой представитель БПП Иван Винник, мнение которого диаметрально отличается от озвученного Геращенко. Дескать, продлять «особый статус» не только нужно, но и юридически неправильно, поскольку вступил в силу закон «о деоккупации Донбасса» и продление закона «об особом статусе» создаст конкуренцию норм.

Как видим, единого мнения о законе о деоккупации Донбасса нет даже внутри фракции БПП (что, честно говоря совсем не удивительно), что уж говорить о политических оппонентах партии власти. Однако в практической плоскости все скандалы вокруг раздражающего термина «особый статус Донбасса» не имеют ровным счетом никакого смысла, поскольку закон с самого начала был выписан так, чтобы быть исключительно декорацией и не иметь практически никаких шансов на вступление в силу.

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Итак, «базовый» для Минска закон был принят он был еще в сентябре 2014-го, как раз к первым Минским договоренностям, и состоит из девяти статей, из которых вступила в действие только одна – под номером первым, которая декларировала сначала «временно, на три года… особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», а сейчас, после прошлогодней пролонгации, на год.

В остальных восьми статьях перечисляется, собственно, то, что и определяет характер «особого порядка». Тут и амнистия для «участников событий на территории Донецкой и Луганской областей», и «право языкового самоопределения каждого жителя» (формулировка более чем странная и явно неоднозначно трактуемая), и невозможность досрочно прекратить полномочия органов местного самоуправления, и государственная поддержка «социально-экономического развития отдельных районов», и создание «отрядов народной милиции», и ряд других «особенностей».

Все это спровоцировало в свое время бурные дискуссии внутри украинского общества и подозрения в «зраде», однако смысла в этих дискуссиях было крайне мало, так как реальное значение восьми ключевых статей закона стремится к нулю.

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Дело в том, что эти статьи вступают в силу исключительно после того, как обретают полномочия органы местного самоуправления, избранные в «отдельных районах» в соответствии с Конституцией и законами Украины. Далее идет долгий перечень условий, которые должны быть соблюдены, выведения всех незаконных вооруженных формирований, боевиков и наемников, недопущения незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и многопартийности и т. д. То есть, прежде чем «особый статус» реально вступит в силу, «ДНР» и «ЛНР» установленные ими политические режимы должны быть полностью демонтированы. Все это сделало фактически невозможным реальное вступление закона в силу, что и подтвердилось последними годами.

Боле того, в законе, как резонно отметил нардеп Винник (ошибившись, правда, на год, что ни коим образом не меняет суть) указана конкретная дата местных выборов в «отдельных районах» – 7 декабря 2014 года, которая не была изменена при предыдущей пролонгации. То есть, не декларативная часть закона вступит в силу только если обретут полномочия местные органы власти, избранные 7 декабря 2014 года, чего уже не произошло. Круг замкнулся. Конечно, при следующей пролонгации можно поменять и дату выборов, но практически от этого не изменится ничего.

Что же касается аргументов нардепа Винника о конкуренции норм, то они видятся также не слишком убедительными. Все дело в том, что условия обретения «особого статуса» выписаны так, что предполагают по сути деоккупацию «отдельных районов», что делает утратившими силу большинство норм «закона о деоккупации». Тем более, что сегодня оба закона являются действующими и никто от «конкуренции норм» как-то совсем не страдает, ни де-факто, ни де-юре.

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Другое дело, что многие украинские гиперпатриоты слишком уж сильно возбуждаются от одного лишь слова «особый статус» и видят «зраду», не вникая в суть вопроса. И именно в этом главный риск всех танцев вокруг пролонгирования закона. В «Батькивщине», чтобы кто ни думал, не самые глупые люди в стране собраны, которые чудесно понимают всю практическую бессмысленность скандалов вокруг «особого статуса», и пользуются этой страшилкой исключительно чтобы подогреть собственный электорат и дискредитировать действующую власть. Ровно тоже самое делают и кремлевские провокаторы, провоцируя в Украине напряженность и нестабильность.

Кремль ведь, как не собирался исполнять Минские соглашения, так и не будет этого делать, а вот при непродлении Украиной закона об «особом статусе» можно переложить ответственность за неисполнение договоренностей на Украину. А когда украинская власть будет продлять закон. Всегда можно немного покачать ситуацию в соседней стране, благо агентуры и полезных идиотов у Кремля в Украине хватает.

Единственный выход из этой ситуации – это наконец всем украинцам осознать, что «особый статус» в том виде, в котором он есть, исключительно декларация, которая, тем не менее, нужна и полезна нашей стране как необходимая формальность.

Тарас Клочко, «Деловая Столица»

Tags: донбасс, Ирина Геращенко, ОРДЛО, Россия, Украина, Юлия Тимошенко

© Украинско-Российское обозрение

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