Очередной виток спекуляций вокруг «особого статуса Донбасса»

Похоже, «зрада» на теме так называемого «особого статуса Донбасса» становится доброй украинской ежегодной традицией политической осени. Страсти разгорятся нешуточные, с прицелом на будущие выборы.

Дело в том, что срок действия закона «Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» или, как его называют в народе «Об особом статусе Донбасса», являющийся частью «безальтернативных Минских соглашений» снова истекает. В этом году это должно произойти 10 октября 2018-го, ровно через год, после публикации закона о продлении действия документа, принятого в сентябре 2014-го года, пишет Тарас Клочко на страницах издания «Деловая Столица».

И хотя до 10 октября еще больше двух месяцев, а Рада до сентября на каникулах, страсти вокруг «особого статуса» начинают кипеть уже сейчас, подогреваясь скорым стартом президентской избирательной кампании.

Толчком к новому скандалу послужило письменное обращение спецпредставителя председательствующего в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Мартина Сайдика к руководству Верховной Рады, в котором тот просить снова продлить скандальный закон. Солидарность с еврочиновником тут же выразил вице-спикер и нардеп от БПП Ирина Геращенко, пояснив, что данный закон нужен украинским дипломатам «для усиления переговорной позиции относительно продления санкций против России».

«Кремль ожидает (обоснованно), что ВР в пылу предвыборных баталий уже не сможет пролонгировать закон, поэтому Украину обвинят в срыве политического блока и друзья Кремля в ЕС, которые мечтают об отмене санкций, получат железобетонный аргумент», – считает Геращенко.

На это тут же отреагировал экс-нардеп и член партии «Батькивщина» Андрей Сенченко, заявивший, что Геращенко совершила преступление, за что ее нужно «лишить неприкосновенности и отправить на скамью подсудимых».

Ирина Владимировна, разумеется, не растерялась и тут же предложила коллегам-депутатам поставить вопрос о лишении ее неприкосновенности на голосования, чтобы потом устроить «суд с «Батькивщиной» «по вопросу отношения к будущему Донбасса». Заодно Геращенко обратилась к посольства США, Франции и Германии, посмотрите, мол, как партия Тимошенко еще не дорвавшись до власти пытается устроить ей репрессии за «политическую позицию, которую поддерживает весь мир». Что же будет, если Тимошенко таки станет президентом, риторически вопрошает Геращенко.

В то же время свое мнение по поводу продления «особого статуса» высказал и другой представитель БПП Иван Винник, мнение которого диаметрально отличается от озвученного Геращенко. Дескать, продлять «особый статус» не только нужно, но и юридически неправильно, поскольку вступил в силу закон «о деоккупации Донбасса» и продление закона «об особом статусе» создаст конкуренцию норм.

Как видим, единого мнения о законе о деоккупации Донбасса нет даже внутри фракции БПП (что, честно говоря совсем не удивительно), что уж говорить о политических оппонентах партии власти. Однако в практической плоскости все скандалы вокруг раздражающего термина «особый статус Донбасса» не имеют ровным счетом никакого смысла, поскольку закон с самого начала был выписан так, чтобы быть исключительно декорацией и не иметь практически никаких шансов на вступление в силу.

Итак, «базовый» для Минска закон был принят он был еще в сентябре 2014-го, как раз к первым Минским договоренностям, и состоит из девяти статей, из которых вступила в действие только одна – под номером первым, которая декларировала сначала «временно, на три года… особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», а сейчас, после прошлогодней пролонгации, на год.

В остальных восьми статьях перечисляется, собственно, то, что и определяет характер «особого порядка». Тут и амнистия для «участников событий на территории Донецкой и Луганской областей», и «право языкового самоопределения каждого жителя» (формулировка более чем странная и явно неоднозначно трактуемая), и невозможность досрочно прекратить полномочия органов местного самоуправления, и государственная поддержка «социально-экономического развития отдельных районов», и создание «отрядов народной милиции», и ряд других «особенностей».

Все это спровоцировало в свое время бурные дискуссии внутри украинского общества и подозрения в «зраде», однако смысла в этих дискуссиях было крайне мало, так как реальное значение восьми ключевых статей закона стремится к нулю.

Дело в том, что эти статьи вступают в силу исключительно после того, как обретают полномочия органы местного самоуправления, избранные в «отдельных районах» в соответствии с Конституцией и законами Украины. Далее идет долгий перечень условий, которые должны быть соблюдены, выведения всех незаконных вооруженных формирований, боевиков и наемников, недопущения незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и многопартийности и т. д. То есть, прежде чем «особый статус» реально вступит в силу, «ДНР» и «ЛНР» установленные ими политические режимы должны быть полностью демонтированы. Все это сделало фактически невозможным реальное вступление закона в силу, что и подтвердилось последними годами.

Боле того, в законе, как резонно отметил нардеп Винник (ошибившись, правда, на год, что ни коим образом не меняет суть) указана конкретная дата местных выборов в «отдельных районах» – 7 декабря 2014 года, которая не была изменена при предыдущей пролонгации. То есть, не декларативная часть закона вступит в силу только если обретут полномочия местные органы власти, избранные 7 декабря 2014 года, чего уже не произошло. Круг замкнулся. Конечно, при следующей пролонгации можно поменять и дату выборов, но практически от этого не изменится ничего.

Что же касается аргументов нардепа Винника о конкуренции норм, то они видятся также не слишком убедительными. Все дело в том, что условия обретения «особого статуса» выписаны так, что предполагают по сути деоккупацию «отдельных районов», что делает утратившими силу большинство норм «закона о деоккупации». Тем более, что сегодня оба закона являются действующими и никто от «конкуренции норм» как-то совсем не страдает, ни де-факто, ни де-юре.

Другое дело, что многие украинские гиперпатриоты слишком уж сильно возбуждаются от одного лишь слова «особый статус» и видят «зраду», не вникая в суть вопроса. И именно в этом главный риск всех танцев вокруг пролонгирования закона. В «Батькивщине», чтобы кто ни думал, не самые глупые люди в стране собраны, которые чудесно понимают всю практическую бессмысленность скандалов вокруг «особого статуса», и пользуются этой страшилкой исключительно чтобы подогреть собственный электорат и дискредитировать действующую власть. Ровно тоже самое делают и кремлевские провокаторы, провоцируя в Украине напряженность и нестабильность.

Кремль ведь, как не собирался исполнять Минские соглашения, так и не будет этого делать, а вот при непродлении Украиной закона об «особом статусе» можно переложить ответственность за неисполнение договоренностей на Украину. А когда украинская власть будет продлять закон. Всегда можно немного покачать ситуацию в соседней стране, благо агентуры и полезных идиотов у Кремля в Украине хватает.

Единственный выход из этой ситуации – это наконец всем украинцам осознать, что «особый статус» в том виде, в котором он есть, исключительно декларация, которая, тем не менее, нужна и полезна нашей стране как необходимая формальность.

Тарас Клочко, «Деловая Столица»