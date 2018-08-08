Украинский полковник объяснил, почему у Гриценко нет шансов стать президентом

Выборы президента Украины 31 марта 2019 года станут главной темой предстоящего политического сезона. В тройку лидеров, как утверждают социологи, входит и экс-министр обороны Анатолий Гриценко. Участие профессионального военного в предвыборной гонке в воюющей стране кажется предсказуемым и логичным, ведь глава государства – это в первую очередь Верховный главнокомандующий.

Главная преграда для Анатолия Гриценко стать президентом Украины – отсутствие авторитета среди военных. Такое мнение высказал полковник Вооруженных Сил Украины, участник АТО Сергей Щербина на страницах информационног агентства «GuildHall».

Щербина отмечает, что среди всех кандидатов в президенты Гриценко мог бы стать безальтернативной фигурой: ведь за плечами у него военное образование, должности министра обороны и главы комитета Верховной Рады по вопросам обороны. Люди штатские часто воспринимают его слова как мнение эффективного военного руководителя. Однако, по словам полковника ВСУ, «имидж этот – дутый, и легко разбивается при разговоре с самими военными и компетентными людьми».

«Перед Главнокомандующим ВСУ будет стоять задача продолжить реформу армии и оборонного сектора, с таким трудом и такими средствами отстроенных с момента начала российского вторжения. А также задача договориться о союзничестве с НАТО, что требует от уполномоченных лиц умения сложные вести переговоры. В тоже время Гриценко выступает за сокращение армии, прекращение призыва и даже против прописывания курса в НАТО в Конституции. И это главная преграда для Анатолия Гриценко стать Главнокомандующим – отсутствие авторитета среди военных», – добавил Щербина.

Щербина напоминает ,что в военное время именно президент несет ответветственность за отпор агрессору, и именно поэтому будущего Верховного главнокомандующего после выборов 2019 года ждут тяжелые времена. «Это и упомянутая уже война – ведь Россия не намерена выводить войска с оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

https://politua.org/2018/08/08/47381/

Мало того, может продвинуть далее: сейчас неспокойно в Азовском море, возрастает опасность оккупации Мариуполя и Бердянска, есть риск нападения на Херсонскую область вплоть до Новой Каховки – чтобы разблокировать поставки воды в Крым», – отметил Щербина.

«Чего же удалось достичь экс-министру обороны Гриценко? Во времена его руководства ведомством МО продано армейской собственности на 1.3 млрд грн; 24 гектара армейской земли; уничтожено/продано 167 военных городков. Продано вооружений: 461027 автоматов; 139 млн боеприпасов; 16564 ракетных установок; 200 танков; 8 самолетов; 145 БТР; 14 вертолетов; 348 авто; системы ПВО С-300. И даже сейчас, после 4 лет войны, о помощи ВСУ со стороны Гриценко ничего неизвестно. Зато он не скрывает, что за все эти годы ни разу не был в войсках на передовой», – заключает участник АТО.

И именно это может сыграть злую шутку с рейтингами Гриценко. «Цифры поддержки кардинально поменяются, когда голосовать на участки придут действующие военные: офицеры, солдаты и контрактники, а также члены их семей и ветераны», – уверен Щербина.

Сергей Щербина, «GuildHall»