Жириновский озвучил план по оккупации Украиной четырех российских регионов

Скандально известный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с нелепым заявлением о том, что Украина якобы получила добро от США на оккупацию четырех регионов и городов России.

По словам одиозного депутата нелегитимной Государственной Думы, данный план якобы носит название Хьюстонского и направлен на расчленение Российской Федерации. Перед этим, как считает Жириновский, Вашингтон реализовал подобный ему, Гарвардский, который разрушил СССР. Свою бредовую теорию политик озвучил в эфире пропагандистской программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Два проекта у них, у США, было. Гарвардский и Хьюстонский. Гарвардский они выполнили – расчленить СССР на 15 частей. Теперь остался Хьюстонский проект. Это о чем? Расчленить действующую Россию. Допустим, финнам разрешить Карелию забрать, японцам – Курилы, эстонцам – часть Псковской области, Польша Львов заберет. Украине уже подарок готов! Им, написано прям в тексте, разрешается забрать Белгород, Курск, Орел и Брянск!» – озвучил свои не совсем здоровые фантазии Жириновский.

Кроме того, он возмутился, что такое развитие событий делает невозможным возрождение Россией имперско-оккупационного проекта «Новороссия».

«То есть, мы хотим «Новороссию», а нам говорят по-русски: «Вот вам «Новороссия», русские!» – истерично прокричал политик, показывая неприличный жест..

«Россия 1»