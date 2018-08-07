Навальный призывает россиян к новым протестам против пенсионной реформы

В России растет недовольство проводимой правительством политикой. В частности, ширятся протесты против пенсионной реформы в стране.

Политик Алексей Навальный объявил о проведении новых акций против повышения пенсионного возраста в России. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на его Telegram-канал.

«Сделаем так, чтобы на этих «выборах» повышение пенсионного возраста было главной темой», – цитирует слова Навального издание.

Отмечается, что политик предлагает провести митинги 9 сентября – в единый день голосования, когда в РФ пройдут выборы различного уровня, включая депутатов Госдумы и местные советы, а также выборы губернаторов.

Как известно, власти РФ намерены повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин.

По информации «Медузы», митинги против пенсионной реформы в последние недели регулярно проходят в российских городах. Помимо Навального, их организовывают профсоюзы и коммунисты.

29 июля в Москве задержали организаторов митинга против пенсионной реформы, а также ведущего мероприятия.

Накануне в России прошли акции протеста против повышения пенсионного возраста, запланированного правительством РФ. Самый массовый митинг состоялся в Москве, к нему присоединились около 10 тыс. участников.

19 июля Госдума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство, в частности о повышении пенсионного возраста. Планируется, что возраст выхода на пенсию в России будет повышен с 55 до 63 лет для женщин (с 2028 года) и с 60 до 65 лет для мужчин (с 2034-го).

Проект реформы вызвал негативную реакцию в российском обществе. Противники реформы требуют проведения всероссийского референдума по вопросу пенсионной реформы, перед тем как парламент РФ продолжит рассмотрение законопроекта в сентябре.

«Медуза»