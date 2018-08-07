Военные задержали на Луганщине экс-бойца «батальона «Призрак»

Викрито бойовика "ЛНР"

Військові контррозвідники СБУ зі складу Об’єднаних сил викрили та затримали бойовика батальйону «Призрак»#ООС #операція_ОСНаприкінці липня 2018 року поліцейські батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Херсон» спільно з співробітниками військової контррозвідки СБУ зі складу Об’єднаних сил затримали громадянина України, який з 2014 перебував у розшуку за фактом участі у діяльності непередбаченого законом збройного формування, так званої «ЛНР».У процесі досудового розслідування військові контррозвідники СБУ встановили, що в 2014 році затриманий піддавшись російській пропаганді вступив до терористичної організації «ЛНР», а саме батальйону «Призрак», яким керував терорист Мозговий. З отриманою від бойовиків зброєю, 39-річний уродженець Сєвєродонецька ніс службу на захопленій терористами території «Лисичанського склозаводу «Пролетарій».Не отримавши обіцяної пропагандистами «Руского миру» матеріальної вигоди та з початком активних дій Збройних Сил України зі звільнення українських міст від проросійських бандформувань, бойовик самовільно полишив службу та переховувався від правосуддя, оселившись у родичів на Луганщині – на мирній території України.31 липня 2018 року слідчі Лисичанського ВП ГУ НП в Луганській області затриманому оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 260 Кримінального кодексу України – «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань».У ході здійснення досудового слідства він свою вину визнав. Матеріали справи скеровано до суду.Об’єднані сили продовжують цілеспрямовані заходи, спрямовані на викриття учасників та посібників терористичних організацій так званих «ЛНР/ДНР» та притягнення їх до відповідальності.Разом переможемо.

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 7 серпня 2018 р.