Покупательская способность украинцев существенно выросла за последние 5 лет

По данным статистики, из соотношения доходов украинцев и цен на социально значимые товары. Можно сделать вывод, что реальная покупательская способность существенно выросла.

Покупательная способность населения на социально значимые товары за 2013-2018 выросла, если раньше на эту группу товаров украинцы тратили треть своих доходов, то на сегодняшний день траты составляют около четверти. Об сообщает на своей странице Facebook информационное агентство «Ukraine Now».

«Как за 5 лет изменились цены и изменилась покупательная способность населения на социально значимые товары, нефтепродукты и коммунальные тарифы смотрите в инфографике», – говорится в сообщении.

Купівельна спроможність населення на соціально значущі товари 2013-2018Як за 5 років змінилися ціни та змінилась… Опубліковано Ukraine Now Понеділок, 6 серпня 2018 р.

В инфографике приведены данные мониторинга цен на социально значимые товары и нефтепродукты по состоянию на 25.06.2013, и цены на социально значимые товары и нефтепродукты за июнь 2018 года. Также приведены коммунальные тарифы июня 2013, и коммунальные тарифы июня 2018. Показатель минимальной заработной платы в долларовом эквиваленте взят на основе среднего курса гривни к доллару в июне 2013 года – 8,15 за доллар США, и в июне 2018 – 26,22 грн за доллар США. 388,65 грн – сумма цен товаров и услуг за 2013 год, 955,77 грн – сумма цен товаров и услуг за 2018.

Как видно из инфографики, на одинаковое количество товаров и услуг в 2013 году нужно было потратить 388,55 грн или 48 долларов США, что составляет 34 процента от минимальной заработной платы в 1147 грн, а в 2018-м году за эти же товары и услуги нужно заплатить 995,77 грн или 38 долларов США. Эта сумма составляет 27% от минимальной заработной платы 3723 грн в 2018 году.

«Ukraine Now»