Украина не будет прекращать железнодорожного сообщения с Россией, – Омельян

Речь идет только о прекращении пассажирское железнодорожное сообщение, грузовые составы будут по прежнему курсировать между странами.

В Министерстве инфраструктуры планируют прекратить только пассажирское железнодорожное сообщение с Россией. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в комментарии «Интерфакс-Украина».

«На этом этапе мы говорим о регулярном железнодорожном пассажирском сообщении. По грузовому сообщению есть проблема не только в том, что «Укрзализныця» лишится существенных поступлений в ее бюджет, но и с международным законодательством, в частности, с теми обязательствами, которые Украина взяла на себя в рамках Всемирной торговой организации. А потому сейчас мы эту тему изучаем, но не продвигаем», – отметил он.

Напомним, ранее Омелян заявил, что Украина собирается прекратить железнодорожное сообщение с Россией.

«Мы хотим, чтобы это решение принималось в комплексе мер по ситуации в Азовском море и оккупацией Крыма и части восточных областей», – отметил он.

«Интерфакс-Украина»