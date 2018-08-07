Состояние здоровья политузника Сенцова вызывает опасения за его жизнь

У украинского кинорежиссера Сенцова сильно упал пульс, снизился гемоглобин в крови и общая слабость организма. В целом состояние его здоровья вызывает серьезные опасения за его жизнь.

В украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова ухудшилось состояние здоровья, но он отказывается прекращать голодовку. Об этом рассказал адвокат Дмитрий Динзе после посещения Сенцова, сообщает «Громадське».

В частности, у него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту.

По словам Динзе, в Сенцова плохо с сердцем и его два раза пытались уговорить уехать в больницу.

Он также чувствует слабость во всем теле.

Политзаключенному стало хуже, потому что в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги стало очень тепло, а в Сенцова сейчас плохая переносимость жары.

Адвокат также уверен, что прекращать голодовку политзаключенный не планирует.

Сенцов против перевода в гражданскую больницу Лабытнанги, поскольку «заведующий реанимационным отделением агрессивно к нему относится, и вероятнее всего, может только навредить ему».

Он также против перевода в любую другую больницу, «поскольку просто не выдержит этапирования и может умереть».

С 16 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием к властям РФ отпустить всех удерживаемых украинцев.

По состоянию на 7 августа режиссер голодает уже 86 день.

5 июля двоюродная сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан встретилась с ним в российской колонии. После встречи Каплан сообщила, что Сенцов «похудел и сильно постарел».

Украинского режиссера Олега Сенцова задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке терактов, приговорив к 20 годам лишения свободы.

«Громадське»