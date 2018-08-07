Украина вслед за США и Францией стала столпом демократии

Если Франция и США демократию создали, то Украина демократию отстояла и защитила от угроз новой эпохи. Это дает Украине исторический шанс стать мощным оплотом демократии в современном мире.

Вклад Украины в защиту идей и ценностей демократии еще не оценен по достоинству. Об этом пишет в своей статье на страницах «ЛІГАБізнесІнформ» журналист, спецкор телеканала «Прямий» при штаб-квартире ООН Катерина Лисунова.

Идея демократии против реалий демократии

Демократия – это политический режим, при котором единственным легитимным источником власти в государстве признается ее народ. Если в любой точке планеты вы спросите среднестатистического и политически поверхностно осведомленного человека, какие страны являются главными примерами эффективной демократии в мире, вы с большой вероятностью, получите ответ: США или Франция.

Тем не менее, если верить всемирному индексу демократии, по состоянию на 2017 год ни США, ни Франция по части демократии не являются лидерами. Режимы этих стран сейчас определяются как «не полностью демократические». США находятся в индексе на 21 месте – после Южной Кореи. Франция находится на 29 позиции, а сразу перед ней, на 28 месте, стоит Республика Ботсвана. То есть, государство в Южной Африке опережает Францию по демократическим достижениям.

Индекс демократии ежегодно составляет британская компания «The Economist Intelligence Unit (EIU)». Она оценивает состояние демократии в 167 странах мира. При составлении индекса учитываются 60 различных показателей. Основные критерии разделены на пять категорий: выборы и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, вовлеченность населения в политику и политическая культура. Впервые этот индекс был составлен в 2006 году. Сегодня самая демократическая страна мира – Норвегия. Сразу за ней идут Исландия и Швеция. На 6 месте – Канада, на 13 – Германия. В целом же «полноценную демократию» сегодня имеют 19 стран, причем преимущественно это европейские государства.

Особая ирония заключается в том, что на 14 месте демократического индекса сегодня находится Великобритания, которая до сих пор номинально сохранила конституционную монархию, но несмотря на это имеет полноценный демократический строй (на 19 позиции разместилась Испания, в которой также сохранилась конституционная монархия). Ирония же заключается в том, что в октябре 1781 года объединенные американо-французские силы заставили капитулировать восьмитысячную английскую армию при Йорктауне. А в начале 1782 года в Париже начались переговоры между представителями Англии и США о заключении мирного соглашения.

В 1783 году по Версальскому договору между Британией и Соединенными Штатами была признана независимость последних, а также официально установлена новая американская граница по реке Миссисипи. То есть, США и Франция были исторически первыми поборниками демократии, плечо к плечу защищали идеи равенства, – но сегодня их бывший монарх и колонизатор добился большего в утверждении демократических ценностей, чем они. Такое американским отцам-основателям не могло присниться даже в страшном сне.

Почему США и Францию считают основными «показательными» примерами демократических государств?

Исторические жертвы, которые США и Франция понесли в борьбе за идеи современного политического устройства, создали имидж и основы мирового авторитета этих государств. В эпоху просвещения Американская и Французская революции стимулировали интеллектуальное и общественное развитие, изменили представления о гражданских правах и политическом равноправии.

Американская Декларация Независимости, принятая 4 июля 1776 года, впервые в истории изъяла власть из рук монарха и передала ее свободным гражданам. Это был уникальный для своего времени документ. В его основу легла чистая философия и идеализированное миропонимание, основанное на теориях Локка, Вольтера, Руссо и целого ряда других европейских и американских философов-провидцев о природе прав человека. В монархическую эпоху Европы их новаторские взгляды были одновременно революционными – и абсолютно наивными.

Несмотря на общемировой скепсис, эти идеи затем были подробно отражены в «Декларации прав человека и гражданина», которую провозгласило Национальное собрание Франции летом 1789 года. Французская революция обещала политические свободы и социальное равенство. Согласно декларации, источником суверенной власти стала нация. С течением времени ответ на вопрос, кто имеет право говорить от имени французской нации, все время менялся, – авторитарные режимы периодически брали верх над молодой демократией, – но уже было понятно, что процесс необратим. Европа активно менялась.

И – неожиданно для всего мира – мечтатели победили циников, прагматичные взгляды уступили идеалистичным ценностям равенства для всех и праву справедливости для каждого человека. Отчаянная революционная попытка изменить реалии политической и правовой жизни увенчалась празительным успехом – и даже дважды. То, что раньше было предметом отвлеченных дискуссий ученых и философов, стало реальностью, с которой отныне приходилось считаться.

Это была почти сказочная история – победа угнетенного «добра» над господствующим «злом» во всемирном масштабе. Но чтобы объединенные американские колонии получили свободу от империи, им пришлось драться за торжество этой идеологии почти десятилетие. «Кровавый эксперимент» по воплощению философских теорий равноправия в «Новом Свете» длился 8 лет. США пережили 8 лет безжалостной войны объединенных колоний против своей Империи. После этого были еще десятилетия государственного становления, формирования политики, внутренних гражданских противостояний и революций.

И неважно, что первые демократические победы США базировались на идеях равенства исключительно для светлокожих европейцев. Неважно, что американская демократия выросла на рабовладении и своеобразной форме тогдашнего нацизма. Неважно, что освобожденную от императора демократическую Францию ​​почти сразу захватил диктатор, который сам себя короновал.

В истории осталось другое: то, что им удалось это сделать. Работающая идеология, работающая политическая система, которая объединила мир – эпоха их установления стала легендой в истории своих стран. В этом нет ничего плохого, каждая страна должна сформировать «self identifying principles» – принципы самоопределения на международной арене. И США, и Франция прошли через грандиозный негативный и часто преступный опыт. И в этих странах до сих пор пользуются влиянием дискриминационные настроения и бушуют внутренние проблемы, но именно эти государства дали демократии шанс на жизнь. Будто алхимики, они превратили абстрактные философские материи в вещественный и прочный материал, который объединил весь Западный мир.

Роль Украины в новейшей истории демократии

Если Франция и США создали демократические институты, то независимая Украина приняла на себя – и выдержала – удар новой империалистической угрозы, направленной против мировой демократии. И этот факт достоин стать главным месседжем Киева на международной арене.

Украинцы легко приняли демократические ценности во время референдума в 1991 года, и дорогой ценой защитили свои права и свободы, когда они оказались под ударом со стороны российской диктатуры. Это делает Майдан третей по важности мировой революцией во имя демократии. И если Франция и США демократическую систему создали, то Украина эту систему отстояла и защитила в новый исторический период.

Украина может оказаться одной из немногих европейских стран, которая способна предложить партнерам политическую стабильность. Сегодня Киев предельно последователен в выражении своих международных позиций – чего нельзя сказать, например, ни о непредсказуемой администрации 45 президента США, ни о Евросоюзе, который тоже переживает кризисные времена. Как ни странно, но именно аннексия Крыма и кровопролитная война на Востоке превратили Украину в надежную опору мировой демократии, – а также в основного и безусловного оппонента для Кремля.

В то же время, что для мира «столп и опора», для Москвы – застрявший якорь и камень преткновения. Очевидно, что многие государства не захотят подстраиваться под новые «российские» правила игры (на которые уже почти согласился Дональд Трамп). Поэтому четкая позиция Украины сама по себе привлекает к ней партнеров. Государственная стратегия Киева сегодня понятна для западных союзников. Более того – во многих вопросах противодействия информационной и «гибридной» российской агрессии Киев держится на несколько шагов впереди, в авангарде либерального мира.

В отличие от политики администрации США, политике Администрации президента Украины не угрожают изменения из-за публикации в Twitter или от замены глагола «would» на глагол «wouldn’t». Официальные заявления Украины не выходят за рамки международного права и соответствуют демократическим ценностям. И сейчас по этим показателям мы выиграем даже у некогда крупнейших и самых авторитетных мировых демократий. Любому государству нужны стабильные партнеры, у которых слова не расходятся с действиями – тем более в кризисные времена.

Именно поэтому Украина может оказаться одной из ключевых стран для мировой демократии. Нашему государству некуда отступать с этого рубежа. Именно Киев может объединить всех, кого не устраивает российский «новый мировой порядок». И чем громче мы будем об этом заявлять, тем более прочную поддержку найдет наше государство в эти нестабильные для Западных демократий времена.

Катерина Лисунова, «ЛІГАБізнесІнформ»