Анатолий Гриценко был против военнного парада в Киеве, – Пономарчук

В этом году традиционный военный парад на День независимости Украины продет под марш украинских националистов «Зродились ми великої години» и приветствие военнослужащих «Слава Украине!» – «Героям слава!».

Бывший министр обороны Украины Анатолия Гриценко выступил против проведения в Украине военных парадов, мотивируя это бедностью страны. Категорическое несогласие с ним во взглядах на проведение парадов выразил на своей странице президент Фонда независимых журналистов имени Вячеслава Черновола Дмитрий Пономарчук.

«В августе 2008 года я услышал из уст бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, что парады не нужны, дескать, это пустая трата средств, тем более для бедной Украины. Дескать, деньги лучше было бы направить на колбасу для бедных», – говорится в сообщении.

Пономарчук акцентирует внимание на отношение к военным парадам в США, чему свидетелем был лично он.

«В июне 1991 года я стал свидетелем шикарного военного парада в Вашингтоне. Шли американские войска, разбили Ирак, который вторгся в Кувейт. Шли свободной походкой, на груди сверкали медали, над колоннами развевались звездно-полосатые флаги. Народ Вашингтона приветствовал победителей, держа детишек и маленькие флажки. Народ радовался уверенности, что его войско защитит справедливость в мире»,

ЗДОРОВІ БУЛИ, ПАНОВЕ ОФІЦЕРИ! У червні 1991 року я став свідком шикарного військового параду у Вашинґтоні. Йшли… Опубліковано Дмитром Понамарчуком Вівторок, 7 серпня 2018 р.

«На следующее утро все американские газеты вышли с цветными фотографиями парада на первых страницах», – добавляет он

Пономарчук отмечает, что в 2018 на торжественном параде в честь Дня Независимости в Киеве 24 августа будут использовать воинское приветствие «Слава Украине!» – «Героям слава!» вместо команд совковые образца. Во время парада будет звучать и марш украинских националистов «Зродились ми великої години».

Понамрчук так же выразил надежду, что будут звучать и сугубо украинские команды, например: «Здорові були, панове офіцери!» (вместо ныне часто используемых: «Здравие желаю, товарищи офицеры).

«Украинский парад для Украинской стоит гораздо больше, чем колбаса …», – пишет Пономрчук.

В тоже время, министерство обороны Украины по поручению президента Петра Порошенко готовит новый законопроект по замене военного приветствия «Здравия желаю» на «Слава Украине». И хотя Верховная Рада не успеет его принять ко Дню независимости, на военном параде уже будет использоваться новое приветствие. Об этом в комментарии «Укринформу» рассказал министр обороны Степан Полторак.

«Президент Украины поручил подготовить изменения в закон Украины, которым утверждаются воинские уставы, потому что это определяется в воинских уставах, как надо здороваться. Такие предложения готовятся, и надеюсь, что после выхода с каникул народные депутаты примут это в целом…Во время проведения парада мы как раз покажем, что это более украинское, более наше», – сказал руководитель МОУ.

Министр подчеркнул, что во время парада также будет звучать марш украинских националистов «Зродились ми великої години».

По его словам, законопроект №7549, который был внесен в феврале и должен был ввести новое военное приветствие, был «сырым».

Новый законопроект уже практически готов. Субъектом законодательной инициативы будет президент Украины, а не правительство.

Напомним, Кабмин предлагал ввести изменения в Строевой устав, согласно которому на приветствие начальника или старшего по воинскому званию «Слава Украине» все военнослужащие, находящиеся в строю или вне строя, должны отвечать: «Героям слава».

Приветствие «Слава Украине» появилось во времена Украинской Народной Республики и с отзывом «Героя слава» использовалось в Украинской повстанческой армии.

«Украинско-Российское обозрение»