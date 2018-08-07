Бей своих, чтоб чужие боялись. Муждабаев он новой волне репрессий

В России новая волна репрессий, на этот раз принялись за ярых сторонников путинского режима. Остается только воскликнуть: «Товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка!». Но как известно, – чекисты никогда не ошибаются.

В русском рейхе начался закономерный для режима фашистского типа процесс: посадки «своих». Тех, кто был уверен, что их не тронут, тех, кто молчит про войну с Украиной, про репрессии против других народов, и вообще ведёт себя вроде бы вполне в рамках дозволенного режимом. Об этом процессе, сопровождающемся атрофией причинно-следственных связей в головах РФ-интеллектуалов, – в моем свежем ролике.

Но русский рейх характерен тем, что в нем неприлично много воруют. И желающих воровать всё больше, а кормовая база сужается. Кого в таких случаях гонят от корыта и тащат в суд?

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Конечно, тех, кто не является в банде полноценно своим, но хотел пристроиться к ней для спокойной жизни. И вот – эта жизнь прекрасная начинается. Уголовные дела, которые затрагивают самых лояльных к Кремлю «либералов», в т.ч. «святую» Чулпан Хаматову и даже мертвую Доктора Лизу, украшают собой пейзаж рейха вишенками на тортике.

Айдер Муждабаев, YouTube